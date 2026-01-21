Заря играет контрольный матч с клубом Сараево. Стартовые составы
Поединок «Заря» – «Сараево» состоится 21 января в 15:00 по Киеву
«Заря» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Виктора Скрипника сыграют с клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Соперник «Зари» в первой части чемпионата Боснии и Герцеговины набрал 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 6 поражений). В турнирной таблице «Сараево» занимает третье место.
«Заря» сегодня уже провела один спарринг. Команда Виктора Скрипника встречалась с польским клубом «Медзь» и проиграла со счетом 2:3.
Товарищеский матч. Турция. 21 января, 15:00
«Заря» (Луганск, Украина) – «Сараево» (Босния и Герцеговина)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Зари»
