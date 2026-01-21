Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря играет контрольный матч с клубом Сараево. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Заря
21.01.2026 15:00 - : -
Сараево
Украина. Премьер лига
Заря играет контрольный матч с клубом Сараево. Стартовые составы

Поединок «Заря» – «Сараево» состоится 21 января в 15:00 по Киеву

«Заря» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Виктора Скрипника сыграют с клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Соперник «Зари» в первой части чемпионата Боснии и Герцеговины набрал 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 6 поражений). В турнирной таблице «Сараево» занимает третье место.

«Заря» сегодня уже провела один спарринг. Команда Виктора Скрипника встречалась с польским клубом «Медзь» и проиграла со счетом 2:3.

Товарищеский матч. Турция. 21 января, 15:00

«Заря» (Луганск, Украина) – «Сараево» (Босния и Герцеговина)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Зари»

Новый тренер Динамо рассказал о планах команды на сборах в Турции
Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Работа продолжается. ЛНЗ проводит контрольный матч с ЦСКА София
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
