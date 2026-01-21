Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 января 2026, 12:54
Обидное поражение. Заря проиграла второй матч на сборах

Команда Виктора Скрипника уступила польскому клубу «Медзь»

21 января 2026, 12:54 |
ФК Заря

«Заря» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 21 января, подопечные Виктора Скрипника сыграли с клубом «Медзь» из Польши. «Медзь» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши.

«Заря» пропустила уже на первой минуте матча. В конце первого тайма Юрий Борис восстановил равновесие.

На 53-й минуте Саллия Ба вывел «Зорю» вперед. Однако затем польский клуб смог сравнять счет, а на 88-й минуте забил победный мяч.

Сегодня «Заря» проведет еще один товарищеский матч. Команда Скрипника сыграет с «Сараево» из Боснии и Герцеговины. Начало матча в 15:00.

Товарищеский матч. Турция. 21 января

«Заря» (Луганск. Украина) – «Медзь» (Легница, Польша) – 2:3

Голы: Борис, 45, Ба, 53 – гол, 1, гол, 74, гол, 88

«Заря»: Турбаевский (Косовский, 46), Башич, Борис, Пердута (Малиш, 46), Стрюков, Дришлюк, Попара (Саленко, 46), Ба, Ярошенко, Горбач, Верлей.

Видеозапись матча

