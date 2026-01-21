Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заря – Медзь Легница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 11:45 | Обновлено 21 января 2026, 11:51
Заря – Медзь Легница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Заря

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

21 января в 10:30 встречаются Заря Луганск и польская команда Медзь Легница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

По теме:
Заря проводит спарринг с польским клубом Медзь. Стартовые составы
«Я всем отказывал». Скрипник признался, кто уговорил его вернуться в Зарю
Кудровка – Арда – 1:1. Спаслись на 89-й минуте. Видео голов и обзор матча
Николай Степанов
