21 января 2026, 11:45
Заря – Медзь Легница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
21 января в 10:30 встречаются Заря Луганск и польская команда Медзь Легница.
Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
