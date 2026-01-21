Заря проводит спарринг с польским клубом Медзь. Стартовые составы
Команда Виктора Скрипника 21 января проведет два спарринга
«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 21 января, подопечные Виктора Скрипника сыграют сразу два товарищеских матча.
Первым соперником «Зари» станет польский клуб «Медзь». Команда выступает во втором по силе польском дивизионе. После первой части сезона «Медзь» идет на десятом месте (9 побед, 3 ничьи, 7 поражений).
«Заря» уже сыграла один контрольный матч на сборах в Турции. Подопечные Виктора Скрипника со счетом 1:2 проиграли сербскому клубу «Радник».
Товарищеский матч. Турция. 21 января, 10:30
«Заря» (Луганск. Украина) – «Медзь» (Легница, Польша)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Зари»
