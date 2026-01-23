Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Шахтер мы выбили». Иностранный тренер назвал главные цели Динамо на сезон
Украина. Премьер лига
«Шахтер мы выбили». Иностранный тренер назвал главные цели Динамо на сезон

Мацей Кендзерек назвал главные цели «бело-синей» команды в чемпионате и Кубке Украины

«Шахтер мы выбили». Иностранный тренер назвал главные цели Динамо на сезон
ФК Динамо Киев

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек назвал главные цели «бело-синей» команды, которая прекратила борьбу в Лиге конференций, однако продолжает выступать в чемпионате и Кубке Украины.

– Вам может помочь то, что «Шахтер» будет играть в еврокубках, а «Динамо» сосредоточится на внутренних соревнованиях?

– Собственно, да. Цель «Динамо» на ближайшие полгода – это борьба за чемпионский титул и Кубок Украины, ведь в розыгрыше Кубка мы «Шахтер» уже выбили, поэтому самого серьезного соперника уже нет, – рассказал Кендзерек для ютуб-канала Meczyki.

В чемпионате Украины подопечные Игоря Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции. Отставание от лидеров – черкасского ЛНЗ и «горняков» – составляет девять пунктов.

В Кубке Украины «Динамо» пробилось в стадию 1/4 финала, где сыграет против представителя Первой лиги «Ингульца». Базовая дата проведения этого противостояния – 4 марта.

В настоящее время команда Костюка находится на тренировочном сборе в Турции, где планирует провести около десяти контрольных матчей.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Мацей Кендзерек
Николай Тытюк Источник: YouTube
antt
Боротьба за чемпіонство. Це що загадати що вчора говорив Ярмоленко про цього тренера
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ukraine
Враховуючи вдачу ДК - влетіти можуть і Інгольцю, ЛНЗ, .... 
Я б не сказав що ДК це найсерйозніший суперник.
Ответить
-2
