«Шахтер мы выбили». Иностранный тренер назвал главные цели Динамо на сезон
Мацей Кендзерек назвал главные цели «бело-синей» команды в чемпионате и Кубке Украины
Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек назвал главные цели «бело-синей» команды, которая прекратила борьбу в Лиге конференций, однако продолжает выступать в чемпионате и Кубке Украины.
– Вам может помочь то, что «Шахтер» будет играть в еврокубках, а «Динамо» сосредоточится на внутренних соревнованиях?
– Собственно, да. Цель «Динамо» на ближайшие полгода – это борьба за чемпионский титул и Кубок Украины, ведь в розыгрыше Кубка мы «Шахтер» уже выбили, поэтому самого серьезного соперника уже нет, – рассказал Кендзерек для ютуб-канала Meczyki.
В чемпионате Украины подопечные Игоря Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции. Отставание от лидеров – черкасского ЛНЗ и «горняков» – составляет девять пунктов.
В Кубке Украины «Динамо» пробилось в стадию 1/4 финала, где сыграет против представителя Первой лиги «Ингульца». Базовая дата проведения этого противостояния – 4 марта.
В настоящее время команда Костюка находится на тренировочном сборе в Турции, где планирует провести около десяти контрольных матчей.
