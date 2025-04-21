Месси не определился с участием на ЧМ-2026. Рассказал о ситуации
Игрок не исключает, что поедет на чемпионат мира
Форвард Лионель Месси все еще не принял решение по поводу игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексики, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
«Когда я начинаю думать о чемпионате мира, то это все еще достаточно далеко. Для меня важно, чтобы я мог стабильно играть и чувствовать себя хорошо перед чемпионатом мира. В прошлом сезоне у меня были проблемы с травмами, я пропустил ряд матчей. В этом году у меня все неплохо, я провел полноценную подготовку».
«Впереди много матчей, поэтому мне нужно подождать перед тем, как решить, что делать с ЧМ-2026. Самое главное – как я буду себя чувствовать перед турниром», – сказал Месси.
Лионель провел за сборную 191 матч и забил 112 голов. Аргентина на ЧМ-2026 будет защищать титул.
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