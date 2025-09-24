Франк Рибери назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери до сих пор считает, что заслужил Золотой мяч в 2013 году.

«Это было несправедливо. Это был невероятный сезон для меня, и я должен был выиграть Золотой мяч. Они продлили время для голосования, и произошло что-то странное. Я чувствовал, что это был политический выбор», – отметил француз.

В 2013 году Золотой мяч достался Криштиану Роналду, второе место в голосовании занял Лионель Месси, а Рибери занял третье место.

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.