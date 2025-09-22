Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Другие новости
22 сентября 2025, 23:49 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:59
3532
15

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

22 сентября 2025, 23:49 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:59
3532
15
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Sport.ua. Усман Дембеле получил Золотой мяч

Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.

​Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию

Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

В топ-тройку также вошли Ламин Ямаль (Испания, Барселона) и Витинья (Португалия, ПСЖ).

В 2025 году Усман Дембеле вместе с ПСЖ получил все главные трофеи. Он стал чемпионом Франции в Лиге 1 сезона 2024/25, выиграл Кубок Франции и Суперкубок Франции. Самым большим триумфом стало получение Лиги чемпионов 2024/25, первого такого трофея в истории клуба. После этого Дембеле с ПСЖ стал финалистом Клубного чемпионата мира 2025 и победителем Суперкубка УЕФА 2025.

В топ-10 общего рейтинга вошли:

  • 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ),
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • 3. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 4. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 5. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 6. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
  • 7. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • 8. Коул Палмер (Англия, Челси)
  • 9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)
  • 10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

Золотой мяч 2025. Итоговый рейтинг

Золотой мяч 2025. Все победители по номинациям (мужчины)

  • Золотой мяч (лучший футболист): Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • Kopa Trophy (лучший молодой футболист): Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • Yashin Trophy (лучший вратарь): Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
  • Cruyff Trophy (лучший тренер): Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
  • Muller Trophy (лучший бомбардир): Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг)
  • Лучший мужской клуб: ПСЖ (Франция)

Золотой мяч 2025. Все победители по номинациям (женщины)

  • Золотой мяч (лучшая футболистка): Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
  • Kopa Trophy (лучшая молодая футболистка): Вики Лопес (Испания, Барселона)
  • Yashin Trophy (лучший вратарь): Ханна Хэмптон (Англия, Челси)
  • Cruyff Trophy (лучший тренер): Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
  • Muller Trophy (лучшая бомбардир): Ева Пайор (Польша, Барселона)
  • Лучший женский клуб: Арсенал (Англия)

Фото и видео

По теме:
Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч
ВИДЕО. Дембеле расплакался на церемонии награждения Золотой мяч 2025
Шокирующее место Рафиньи. Итоговая десятка рейтинга Золотого мяча 2025
Золотой мяч лучший игрок France Football Мохамед Салах Усман Дембеле Килиан Мбаппе лучший тренер Рафинья Диас лучший вратарь Kopa Trophy Yashin Trophy Витинья (ПСЖ) Muller Trophy Socrates Award Ламин Ямаль Cruyff Trophy выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ
Футбол | 22 сентября 2025, 18:15 18
Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ
Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ

Киевляне сыграли вничью 2:2

Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22 сентября 2025, 07:41 46
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб

Сергей Станиславович готов возглавить «Панатинаикос»

Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч
Футбол | 23.09.2025, 00:15
ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч
ФОТО. Лицо и эмоции Ямаля после того, как Дембеле выиграл Золотой мяч
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D.Lanskoy
Ну нарешті дали тому, хто виграв все з командою як її лідер! Я був за Салаха, він провів неймовірний сезон, але Дембеле абсолютно заслужив!
Ответить
+4
Микола Захарченко
Вітання ! Заслужив ✌️
Ответить
+2
buryi48
Вітаю Дембеле з Золотим М"ячем 2025. Дід Бурий
Ответить
+2
Ondu
Ура,в этом году Золотой мяч не зашкварился. Заслуженно.
Ответить
+2
luceorius
 А першого жовтня Барселона прийматиме ПСЖ в ЛЧ. М'яко кажучи, має бути цікаво.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Нажаль нагорода Золотий Мяч це не персональна нагорода, а командна. Дивляться не на те хто краще грав, а хто краще грав за команду яка здобула якийсь кубок. Якщо гравець краще грає, але за команду яка кубок не здобула то яким би вундеркіндом він не був, скільки б не забивав, а Золотий Мяч дістанеться іншому. 
Ответить
+1
movkli
і це той, кого списали в Барсі, заради Ямаля, прикольно)))
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
pfk_alexandria
Никакой интриги. Но по делу. 
Ответить
+1
OKs100
А в прошлый раз в топ 30 был Довбык, на той же позиции, что сейчас Флориан Вирц, на 3 позиции ниже Холанда.
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Поздравляем победителя, но уже в следующем году ждём с золотым мячиком в руках Судакова! ⚽🏆
👉А в важности Дембеле для ПСЖ сегодня наочно убедились в матче с Марселем (0-1). Без него лучшая команда мира с лучшим тренером мира не справилась с Де Дзерби из школы ⚒️Шахтёра! 😊
Ответить
-1
DK02
дивно, я був впевнений, що віддадуть гному.
Ответить
-1
Павло
Ну, ото який зараз футбол - такий і список найкращих гравців 
Ответить
-3
Популярные новости
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
21.09.2025, 15:28 6
Футбол
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27 1
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем