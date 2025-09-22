Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года
Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.
Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.
Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
В топ-тройку также вошли Ламин Ямаль (Испания, Барселона) и Витинья (Португалия, ПСЖ).
В 2025 году Усман Дембеле вместе с ПСЖ получил все главные трофеи. Он стал чемпионом Франции в Лиге 1 сезона 2024/25, выиграл Кубок Франции и Суперкубок Франции. Самым большим триумфом стало получение Лиги чемпионов 2024/25, первого такого трофея в истории клуба. После этого Дембеле с ПСЖ стал финалистом Клубного чемпионата мира 2025 и победителем Суперкубка УЕФА 2025.
В топ-10 общего рейтинга вошли:
- 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ),
- 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- 3. Витинья (Португалия, ПСЖ)
- 4. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- 5. Рафинья (Бразилия, Барселона)
- 6. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
- 7. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- 8. Коул Палмер (Англия, Челси)
- 9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)
- 10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
Золотой мяч 2025. Итоговый рейтинг
Золотой мяч 2025. Все победители по номинациям (мужчины)
- Золотой мяч (лучший футболист): Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Kopa Trophy (лучший молодой футболист): Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- Yashin Trophy (лучший вратарь): Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
- Cruyff Trophy (лучший тренер): Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
- Muller Trophy (лучший бомбардир): Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг)
- Лучший мужской клуб: ПСЖ (Франция)
Золотой мяч 2025. Все победители по номинациям (женщины)
- Золотой мяч (лучшая футболистка): Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
- Kopa Trophy (лучшая молодая футболистка): Вики Лопес (Испания, Барселона)
- Yashin Trophy (лучший вратарь): Ханна Хэмптон (Англия, Челси)
- Cruyff Trophy (лучший тренер): Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
- Muller Trophy (лучшая бомбардир): Ева Пайор (Польша, Барселона)
- Лучший женский клуб: Арсенал (Англия)
Фото и видео
OUSMANE DEMBÉLÉ IS THE 2025 MEN'S BALLON D'OR!#ballondor pic.twitter.com/xLSvNVEh51— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
The very first picture of our new Ballon d'Or!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
OUSMANE DEMBÉLÉ! #ballondor pic.twitter.com/CKvDECZX63
All that maters... 🥺🌕 #ballondor pic.twitter.com/RR4ks0SyW9— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Bravo Ousmane ! 🇫🇷#ballondor pic.twitter.com/7TA1oSpjub— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Ousmane Dembélé is the 2025 Men's Ballon d'Or... and the Parisians celebrate it! #ballondor pic.twitter.com/kDVbWgI7p3— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
