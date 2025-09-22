Церемония вручения Золотого мяча 2025. Текстовая трансляция

​Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2025.

Начало церемонии – 22 сентября в 21:00 по Киеву.

Фаворитами на получение Золотого мяча считаются: Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Ламин Ямаль (Испания, Барселона), Витинья (Португалия, ПСЖ), Рафинья (Бразилия, Барселона), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, наградят лучшего тренера в мужском футболе и в женском футболе (Cruyff Trophy).

Номинанты на Золотой мяч 2025

Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)

Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)

Дензел Дюмфрис (Нидерланды, Интер)

Серу Гирасси (Гвинея, Боруссия Дортмунд)

Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг / Арсенал)

Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Гарри Кейн (Англия, Бавария)

Хвича Кварацхелия (Грузия, Наполи / ПСЖ)

Роберт Левандовски (Польша, Барселона)

Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль)

Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)

Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

Скотт Мактоминей (Шотландия, Наполи)

Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)

Майкл Олисе (Франция, Бавария)

Коул Палмер (Англия, Челси)

Педри (Испания, Барселона)

Рафинья (Бразилия, Барселона)

Деклан Райс (Англия, Арсенал)

Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

Витинья (Португалия, ПСЖ)

Флориан Вирц (Германия, Байер / Ливерпуль)

Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

Номинантки на Золотой мяч среди женщин

Санди Бальтимор (Франция, Челси)

Барбра Банда (Замбия, Орландо Прайд)

Айтана Бонмати (Испания, Барселона)

Люси Бронз (Англия, Челси)

Клара Бюль (Германия, Бавария)

Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал)

София Канторе (Италия, Ювентус/Вашингтон Спирит)

Стеф Кэтли (Австралия, Арсенал)

Темва Чавинга (Малави, Канзас Сити)

Мельши Дюморне (Гаити, Лион)

Эмили Фокс (США, Арсенал)

Кристиана Джирелли (Италия, Ювентус)

Эстер Гонсалес (Испания, Готэм)

Каролине Грэм-Хансен (Норвегия, Барселона)

Патрисия Гихарро (Испания, Барселона)

Аманда Гутьеррес (Бразилия, Палмейрас)

Ханна Хэмптон (Англия, Челси)

Пернилле Хардер (Дания, Бавария)

Линдси Хипс (США, Лион)

Клои Келли (Англия, Манчестер Сити/Арсенал)

Фрида Монум (Норвегия, Арсенал)

Марта (Бразилия, Орландо Прайд)

Клара Матео (Франция, Пари)

Эва Пайор (Польша, Барселона)

Клаудия Пина (Испания, Барселона)

Алексия Путельяс (Испания, Барселона)

Алессия Руссо (Англия, Арсенал)

Юханна Рюттинг-Канерюд (Швеция, Челси)

Кэролайн Уир (Шотландия, Реал)

Леа Уильямсон (Англия, Арсенал)

Претенденты на Kopa Trophy среди мужчин

Айюб Буадди (Франция, Лилль)

Пау Кубарси (Испания, Барселона)

Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)

Эстевао (Бразилия, Палмейрас / Челси)

Дин Хейсен (Испания, Борнмут / Реал)

Майлс Льюис-Скелли (Англия, Арсенал)

Родригу Мора (Португалия, Порту)

Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)

Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

Кенан Йылдыз (Турция, Ювентус)

Номинантки на Kopa Trophy среди женщин

Мишель Агьеманг (Англия, Брайтон/Арсенал)

Линда Кайседо (Колумбия, Реал)

Вике Каптейн (Нидерланды, Челси)

Вики Лопес (Испания, Барселона)

Клаудия Мартинес (Парагвай, Олимпия)

Претенденты на Yashin Trophy среди мужчин

Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)

Яссин Буну (Марокко, Аль-Хиляль)

Люка Шевалье (Франция, Лилль)

Тибо Куртуа (Бельгия, Реал)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Ян Облак (Словения, Атлетико)

Давид Райя (Испания, Арсенал)

Матц Селс (Бельгия, Ноттингем Форест)

Ян Зоммер (Швейцария, Интер)

Номинантки на Yashin Trophy среди женщин

Анн-Катрин Бергер (Германия, Готэм)

Каталина Коль (Испания, Барселона)

Ханна Хэмптон (Англия, Челси)

Чиамака Ннадози (Нигерия, Пари/Брайтон)

Дафне ван Домселаар (Нидерланды, Арсенал)

Претенденты на Cruyff Trophy в мужском футболе

Антонио Конте (Италия, Наполи)

Луис Энрике (Испания, ПСЖ)

Ханси Флик (Германия, Барселона)

Энцо Мареска (Италия, Челси)

Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль)

Претенденты на Cruyff Trophy в женском футболе

Соня Бомпастор (Франция, Челси)

Артур Элиас (Бразилия, сборная Бразилии)

Джастин Мадугу (Нигерия, сборная Нигерии)

Рене Слегерс (Нидерланды, Арсенал)

Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Претенденты на награду лучшему мужскому клубу

ПСЖ (Франция)

Ливерпуль (Англия)

Барселона (Испания)

Челси (Англия)

Ботафого (Бразилия)

Претенденты на награду лучшему женскому клубу

Арсенал (Англия)

Барселона (Испания)

Челси (Англия)

Лион (Франция)

Орландо Прайд (США)

