Церемония вручения Золотого мяча 2025. Текстовая трансляция
Следите вечером 22 сентября за вручением престижной награды в Париже
Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2025.
Начало церемонии – 22 сентября в 21:00 по Киеву.
Фаворитами на получение Золотого мяча считаются: Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Ламин Ямаль (Испания, Барселона), Витинья (Португалия, ПСЖ), Рафинья (Бразилия, Барселона), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, наградят лучшего тренера в мужском футболе и в женском футболе (Cruyff Trophy).
Номинанты на Золотой мяч 2025
- Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)
- Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
- Дензел Дюмфрис (Нидерланды, Интер)
- Серу Гирасси (Гвинея, Боруссия Дортмунд)
- Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг / Арсенал)
- Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
- Гарри Кейн (Англия, Бавария)
- Хвича Кварацхелия (Грузия, Наполи / ПСЖ)
- Роберт Левандовски (Польша, Барселона)
- Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль)
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
- Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- Скотт Мактоминей (Шотландия, Наполи)
- Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
- Майкл Олисе (Франция, Бавария)
- Коул Палмер (Англия, Челси)
- Педри (Испания, Барселона)
- Рафинья (Бразилия, Барселона)
- Деклан Райс (Англия, Арсенал)
- Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)
- Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)
- Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
- Витинья (Португалия, ПСЖ)
- Флориан Вирц (Германия, Байер / Ливерпуль)
- Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
Номинантки на Золотой мяч среди женщин
- Санди Бальтимор (Франция, Челси)
- Барбра Банда (Замбия, Орландо Прайд)
- Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
- Люси Бронз (Англия, Челси)
- Клара Бюль (Германия, Бавария)
- Мариона Кальдентей (Испания, Арсенал)
- София Канторе (Италия, Ювентус/Вашингтон Спирит)
- Стеф Кэтли (Австралия, Арсенал)
- Темва Чавинга (Малави, Канзас Сити)
- Мельши Дюморне (Гаити, Лион)
- Эмили Фокс (США, Арсенал)
- Кристиана Джирелли (Италия, Ювентус)
- Эстер Гонсалес (Испания, Готэм)
- Каролине Грэм-Хансен (Норвегия, Барселона)
- Патрисия Гихарро (Испания, Барселона)
- Аманда Гутьеррес (Бразилия, Палмейрас)
- Ханна Хэмптон (Англия, Челси)
- Пернилле Хардер (Дания, Бавария)
- Линдси Хипс (США, Лион)
- Клои Келли (Англия, Манчестер Сити/Арсенал)
- Фрида Монум (Норвегия, Арсенал)
- Марта (Бразилия, Орландо Прайд)
- Клара Матео (Франция, Пари)
- Эва Пайор (Польша, Барселона)
- Клаудия Пина (Испания, Барселона)
- Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
- Алессия Руссо (Англия, Арсенал)
- Юханна Рюттинг-Канерюд (Швеция, Челси)
- Кэролайн Уир (Шотландия, Реал)
- Леа Уильямсон (Англия, Арсенал)
Претенденты на Kopa Trophy среди мужчин
- Айюб Буадди (Франция, Лилль)
- Пау Кубарси (Испания, Барселона)
- Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
- Эстевао (Бразилия, Палмейрас / Челси)
- Дин Хейсен (Испания, Борнмут / Реал)
- Майлс Льюис-Скелли (Англия, Арсенал)
- Родригу Мора (Португалия, Порту)
- Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- Кенан Йылдыз (Турция, Ювентус)
Номинантки на Kopa Trophy среди женщин
- Мишель Агьеманг (Англия, Брайтон/Арсенал)
- Линда Кайседо (Колумбия, Реал)
- Вике Каптейн (Нидерланды, Челси)
- Вики Лопес (Испания, Барселона)
- Клаудия Мартинес (Парагвай, Олимпия)
Претенденты на Yashin Trophy среди мужчин
- Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)
- Яссин Буну (Марокко, Аль-Хиляль)
- Люка Шевалье (Франция, Лилль)
- Тибо Куртуа (Бельгия, Реал)
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Ян Облак (Словения, Атлетико)
- Давид Райя (Испания, Арсенал)
- Матц Селс (Бельгия, Ноттингем Форест)
- Ян Зоммер (Швейцария, Интер)
Номинантки на Yashin Trophy среди женщин
- Анн-Катрин Бергер (Германия, Готэм)
- Каталина Коль (Испания, Барселона)
- Ханна Хэмптон (Англия, Челси)
- Чиамака Ннадози (Нигерия, Пари/Брайтон)
- Дафне ван Домселаар (Нидерланды, Арсенал)
Претенденты на Cruyff Trophy в мужском футболе
- Антонио Конте (Италия, Наполи)
- Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
- Ханси Флик (Германия, Барселона)
- Энцо Мареска (Италия, Челси)
- Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль)
Претенденты на Cruyff Trophy в женском футболе
- Соня Бомпастор (Франция, Челси)
- Артур Элиас (Бразилия, сборная Бразилии)
- Джастин Мадугу (Нигерия, сборная Нигерии)
- Рене Слегерс (Нидерланды, Арсенал)
- Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
Претенденты на награду лучшему мужскому клубу
- ПСЖ (Франция)
- Ливерпуль (Англия)
- Барселона (Испания)
- Челси (Англия)
- Ботафого (Бразилия)
Претенденты на награду лучшему женскому клубу
- Арсенал (Англия)
- Барселона (Испания)
- Челси (Англия)
- Лион (Франция)
- Орландо Прайд (США)
Обладатели Золотого мяча по годам
