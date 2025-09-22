​Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2025.

Начало церемонии – 22 сентября в 21:00 по Киеву.

Фаворитами на получение Золотого мяча считаются: Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Ламин Ямаль (Испания, Барселона), Витинья (Португалия, ПСЖ), Рафинья (Бразилия, Барселона), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, наградят лучшего тренера в мужском футболе и в женском футболе (Cruyff Trophy).

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

