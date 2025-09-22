Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 09:55 | Обновлено 22 сентября 2025, 10:03
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 21:00 яркое футбольное шоу в парижском театре Шатле

Ballon d'Or

​Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2025.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 22 сентября в 21:00 по Киеву.

Фаворитами на получение Золотого мяча считаются: Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Ламин Ямаль (Испания, Барселона), Витинья (Португалия, ПСЖ), Рафинья (Бразилия, Барселона), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, наградят лучшего тренера в мужском футболе и в женском футболе (Cruyff Trophy).

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

Видеоплейер будет добавлен перед началом мероприятия.

❓ Кому б вы отдали награду лучшему футболисту года: 🏆 Золотой мяч 2025? ⚽️

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

1 голос 11.11 %

Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

2 голоса 22.22 %

Витинья (Португалия, ПСЖ)

0 голосов 0 %

Рафинья (Бразилия, Барселона)

2 голоса 22.22 %

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

0 голосов 0 %

Килиан Мбаппе (Франция, Реал)

2 голоса 22.22 %

Кто-либо другой

2 голоса 22.22 %

