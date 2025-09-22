Церемония вручения Золотого мяча 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября в 21:00 яркое футбольное шоу в парижском театре Шатле
Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2025.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало церемонии – 22 сентября в 21:00 по Киеву.
Фаворитами на получение Золотого мяча считаются: Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Ламин Ямаль (Испания, Барселона), Витинья (Португалия, ПСЖ), Рафинья (Бразилия, Барселона), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, наградят лучшего тренера в мужском футболе и в женском футболе (Cruyff Trophy).
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
Видеоплейер будет добавлен перед началом мероприятия.
Инфографика
Опрос
Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
1 голос 11.11 %
Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
2 голоса 22.22 %
Витинья (Португалия, ПСЖ)
0 голосов 0 %
Рафинья (Бразилия, Барселона)
2 голоса 22.22 %
Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
0 голосов 0 %
Килиан Мбаппе (Франция, Реал)
2 голоса 22.22 %
Кто-либо другой
2 голоса 22.22 %
