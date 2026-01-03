Реал решил подписать обладателя Золотого мяча. Возможен бесплатный переход

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» готов начать давление с целью того, чтоб подписать 29-летнего футболиста бесплатно летом 2027 года, когда у него закончится контракт с английским грандом. Если бесплатный трансфер не получится, то испанский клуб планирует подписать игрока за небольшой ценник, учитывая, что срок его контракта не особо длинный.

В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча». В текущем сезоне он провел восемь матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедший зимний трансфер.