Реал решил подписать обладателя Золотого мяча. Возможен бесплатный переход
Родри может усилить мадридский гранд
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, «сливочные» готов начать давление с целью того, чтоб подписать 29-летнего футболиста бесплатно летом 2027 года, когда у него закончится контракт с английским грандом. Если бесплатный трансфер не получится, то испанский клуб планирует подписать игрока за небольшой ценник, учитывая, что срок его контракта не особо длинный.
В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча». В текущем сезоне он провел восемь матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедший зимний трансфер.
