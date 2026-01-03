Реал решил подписать обладателя Золотого мяча. Возможен бесплатный переход

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 января 2026, 23:46 |
Родри может усилить мадридский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» готов начать давление с целью того, чтоб подписать 29-летнего футболиста бесплатно летом 2027 года, когда у него закончится контракт с английским грандом. Если бесплатный трансфер не получится, то испанский клуб планирует подписать игрока за небольшой ценник, учитывая, что срок его контракта не особо длинный.

В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча». В текущем сезоне он провел восемь матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедший зимний трансфер.

Родри Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Золотой мяч
Даниил Кирияка Источник: Marca
Dexter
 Такі тупі в Манчестері, щоб безкоштовно відпустити голден боя)))) Реал СМОКТАТИМЕ!!!
