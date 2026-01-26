Григорчук признался, был ли Ракицкий на тренировке Черноморца

Одесский Черноморец вышел из отпуска. «Моряки» начали подготовку ко второй части нынешнего сезона Первой лиги Украины.

Как ранее сообщал Sport.ua, на первой тренировке «моряков» в 2026 году отсутствовал украинский защитник Ярослав Ракицкий. Эту информацию подтвердил и коуч «моряков» Роман Григорчук:

Да, это правда. Ракицкий отсутствовал», – лаконично заявил Григорчук, но не назвал причину отсутствия футболиста.

Ракицкий присоединился к «Черноморцу» в марте 2025 года. С тех пор он провел 26 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне опытный защитник сыграл 17 поединков, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в услугах Ярослава Ракицкого заинтересованы несколько клубов из чемпионата Казахстана.