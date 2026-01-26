Григорчук признался, был ли Ракицкий на тренировке Черноморца
Ярослав пропустил первую тренировку «моряков» в 2026 году
Одесский Черноморец вышел из отпуска. «Моряки» начали подготовку ко второй части нынешнего сезона Первой лиги Украины.
Как ранее сообщал Sport.ua, на первой тренировке «моряков» в 2026 году отсутствовал украинский защитник Ярослав Ракицкий. Эту информацию подтвердил и коуч «моряков» Роман Григорчук:
Да, это правда. Ракицкий отсутствовал», – лаконично заявил Григорчук, но не назвал причину отсутствия футболиста.
Ракицкий присоединился к «Черноморцу» в марте 2025 года. С тех пор он провел 26 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне опытный защитник сыграл 17 поединков, отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в услугах Ярослава Ракицкого заинтересованы несколько клубов из чемпионата Казахстана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Явгусишин завоевал второе юшо подряд
Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии