Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук признался, был ли Ракицкий на тренировке Черноморца
Украина. Первая лига
26 января 2026, 10:57 |
717
0

Григорчук признался, был ли Ракицкий на тренировке Черноморца

Ярослав пропустил первую тренировку «моряков» в 2026 году

26 января 2026, 10:57 |
717
0
Григорчук признался, был ли Ракицкий на тренировке Черноморца
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Одесский Черноморец вышел из отпуска. «Моряки» начали подготовку ко второй части нынешнего сезона Первой лиги Украины.

Как ранее сообщал Sport.ua, на первой тренировке «моряков» в 2026 году отсутствовал украинский защитник Ярослав Ракицкий. Эту информацию подтвердил и коуч «моряков» Роман Григорчук:

Да, это правда. Ракицкий отсутствовал», – лаконично заявил Григорчук, но не назвал причину отсутствия футболиста.

Ракицкий присоединился к «Черноморцу» в марте 2025 года. С тех пор он провел 26 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне опытный защитник сыграл 17 поединков, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в услугах Ярослава Ракицкого заинтересованы несколько клубов из чемпионата Казахстана.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Плюс один для Григорчука. Черноморец подписал форварда
Кудровка проводит товарищеский матч с датским клубом Фредерисия
ФОТО. Динамо отгрузило 8 мячей в товарищеском матче против Малишево
Роман Григорчук Ярослав Ракицкий Первая лига Украины Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25 января 2026, 11:56 33
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский

Даниил Явгусишин завоевал второе юшо подряд

Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Теннис | 25 января 2026, 13:35 93
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!

Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не самая сильная сторона сборной Украины»
Футбол | 26.01.2026, 11:04
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не самая сильная сторона сборной Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не самая сильная сторона сборной Украины»
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25.01.2026, 19:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем