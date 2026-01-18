КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»

Украинская теннисистка Марта Костюк в своем Instagram сообщила о травме щиколотки – подтвердился разрыв связки.

Украинка получила повреждение в 12-м гейме третьего сета матча первого раунда Australian Open против Эльзы Жакемо, который она проиграла на трех тай-брейках.

Костюк снялась с парного разряда Открытого чемпионата Австралии, где в первом круге вместе с Еленой-Габриэлой Русе должна была сыграть против дуэта Джесика Малечкова / Мириам Шкох.

«К сожалению, сегодня во время матча я повредила щиколотку, а после дополнительных тестов подтвердился разрыв связки. Я не смогу продолжать Открытый чемпионат Австралии в парном разряде с моим замечательным партнером – Еленой-Габриэлой Русе.

Открытый чемпионат Австралии всегда был одним из моих любимых турниров, поэтому я не так представляла себе завершения выступлений. Но это часть спорта.

Несмотря на неудачу, Брисбен был отличным способом начать год, и я благодарна за этот импульс. Теперь пришло время сосредоточиться на выздоровлении, и я с нетерпением жду возвращения на корт как можно скорее.

Желаю всем отличного Открытого чемпионата Австралии!», – написала Марта.