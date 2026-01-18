Агробизнес определился с датами контрольных матчей
Команда Александра Чижевского выйдет из отпуска 27 января
В Первой лиге продолжается зимняя пауза. Команды готовятся выйти из отпуска и начать подготовку ко второй части сезона.
Один из претендентов на выход в УПЛ «Агробизнес» выйдет из отпуска 27 января. Тренерский штаб разработал план подготовки.
Первый этап сборов команда проведет дома. На этот период запланированы спарринги с хмельницким «Подольем» и тернопольской «Нивой».
Второй этап подготовки пройдет в Тернополе. «Агробизнес» проведет еще семь контрольных матчей.
Товарищеские матчи «Агробизнеса»
Первый этап (тренировки в Волочиске)
- 7 февраля. Хмельницкий. Подолье – Агробизнес
- 13 февраля. Тернополь. Нива (Тернополь) – Агробизнес
Второй этап (сборы в Тернополе)
- 18 февраля. Ивано-Франковск. Прикарпатье – Агробизнес
- 21 февраля. Тернополь. Агробизнес – Куликов-Белка
- 27 февраля. Ивано-Франковск. Пробой – Агробизнес
- 4 марта. Тернополь. Агробизнес – Прикарпатье
- 7 марта. Тернополь. Агробизнес – Пробой
- 10 марта. Тернополь. Агробизнес – Скала
- 13 марта. Тернополь. Агробизнес – Агрон
