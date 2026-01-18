Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
18 января 2026, 16:54 | Обновлено 18 января 2026, 16:55
Команда Александра Чижевского выйдет из отпуска 27 января

Агробизнес определился с датами контрольных матчей
Александр Чижевский

В Первой лиге продолжается зимняя пауза. Команды готовятся выйти из отпуска и начать подготовку ко второй части сезона.

Один из претендентов на выход в УПЛ «Агробизнес» выйдет из отпуска 27 января. Тренерский штаб разработал план подготовки.

Первый этап сборов команда проведет дома. На этот период запланированы спарринги с хмельницким «Подольем» и тернопольской «Нивой».

Второй этап подготовки пройдет в Тернополе. «Агробизнес» проведет еще семь контрольных матчей.

Товарищеские матчи «Агробизнеса»

Первый этап (тренировки в Волочиске)

  • 7 февраля. Хмельницкий. Подолье – Агробизнес
  • 13 февраля. Тернополь. Нива (Тернополь) – Агробизнес

Второй этап (сборы в Тернополе)

  • 18 февраля. Ивано-Франковск. Прикарпатье – Агробизнес
  • 21 февраля. Тернополь. Агробизнес – Куликов-Белка
  • 27 февраля. Ивано-Франковск. Пробой – Агробизнес
  • 4 марта. Тернополь. Агробизнес – Прикарпатье
  • 7 марта. Тернополь. Агробизнес – Пробой
  • 10 марта. Тернополь. Агробизнес – Скала
  • 13 марта. Тернополь. Агробизнес – Агрон

Александр Чижевский Агробизнес
Сергей Турчак Источник: ФК Агробизнес
