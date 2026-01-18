Агробизнес определился с датами контрольных матчей

В Первой лиге продолжается зимняя пауза. Команды готовятся выйти из отпуска и начать подготовку ко второй части сезона.

Один из претендентов на выход в УПЛ «Агробизнес» выйдет из отпуска 27 января. Тренерский штаб разработал план подготовки.

Первый этап сборов команда проведет дома. На этот период запланированы спарринги с хмельницким «Подольем» и тернопольской «Нивой».

Второй этап подготовки пройдет в Тернополе. «Агробизнес» проведет еще семь контрольных матчей.

Товарищеские матчи «Агробизнеса»

Первый этап (тренировки в Волочиске)

7 февраля. Хмельницкий. Подолье – Агробизнес

13 февраля. Тернополь. Нива (Тернополь) – Агробизнес

Второй этап (сборы в Тернополе)