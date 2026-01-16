Кубок Турции. Трабзонспор поднялся в таблице, Степаненко вышел на замену
Даниил Сикан сделал дубль, Арсений Батагов оформил гол плюс ассист
С 13 по 15 января состоялись матчи 2-го тура группового раунда Кубка Турции.
Трабзонспор в гостях нанес разгромное поражение команде Истанбулспор (6:1) и улучшил свое турнирное положение.
У гостей дубль оформил украинский форвард Даниил Сикан, также отличился украинский защитник Арсений Батагов.
Арсений Батагов отыграл весь матч, забил гол и сделал ассист. Сикан вышел на замену на 65-й минуте, после чего оформил дубль в концовке игры.
Украинский вингер Александр Зубков не был включен в заявку Трабзонспора из-за травмы.
Трабзонспор имеет 3 очка после 2 туров и занимает 3-е место в группе A (3 очка).
Тарас Степаненко вышел на замену за Эюпспор на 71-й минуте в победном домашнем матче против Игдира (2:1).
Лидируют в трех группах: Галатасарай, Самсунспор и Бешикташ (по 6 очков), одержавшие по две победы.
Кубок Турции. Групповой раунд, 2-й тур. 14 января 2026
Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6
Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 60, Батагов, 57, Олаигбе, 70, Сикан, 85, 90+1
Удаление: Фахри Ай, 53 (Истанбулспор)
Результаты 2-го тура
Турнирные таблицы
