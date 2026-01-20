Тотальная доминация. Тоттенхэм в большинстве переехал в Боруссию Д

Во вторник, 20 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между лондонским «Тоттенхэмом» и дортмундской «Боруссией».

Игра состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ключевым моментом встречи стало удаление полузащитника «шмелей» Даниэля Свенссона на 24-й минуте встречи. После этого «шпоры» полностью контролировали ход игры и уничтожили соперника по всем статистическим показателям.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 20 января

Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд – 2:0

Голы: Ромеро, 14, Соланке, 37

Удаление: Свенссон, 24 (Боруссия Д)