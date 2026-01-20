Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тотальная доминация. Тоттенхэм в большинстве переехал в Боруссию Д
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
20.01.2026 22:00 – FT 2 : 0
Боруссия Д
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:55 | Обновлено 21 января 2026, 00:42
Тотальная доминация. Тоттенхэм в большинстве переехал в Боруссию Д

Матч завершился со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между лондонским «Тоттенхэмом» и дортмундской «Боруссией».

Игра состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ключевым моментом встречи стало удаление полузащитника «шмелей» Даниэля Свенссона на 24-й минуте встречи. После этого «шпоры» полностью контролировали ход игры и уничтожили соперника по всем статистическим показателям.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 20 января
Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд – 2:0
Голы: Ромеро, 14, Соланке, 37
Удаление: Свенссон, 24 (Боруссия Д)

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм), асcист Вильсон Одобер.
24’
Даниэль Свенссон (Боруссия Д) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), асcист Вильсон Одобер.
Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Тоттенхэм - Боруссия Д Доминик Соланке Кристиан Ромеро Даниэль Свенссон удаление (красная карточка) видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 0
Популярные новости
