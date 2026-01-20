Тотальная доминация. Тоттенхэм в большинстве переехал в Боруссию Д
Матч завершился со счетом 2:0
Во вторник, 20 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между лондонским «Тоттенхэмом» и дортмундской «Боруссией».
Игра состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Ключевым моментом встречи стало удаление полузащитника «шмелей» Даниэля Свенссона на 24-й минуте встречи. После этого «шпоры» полностью контролировали ход игры и уничтожили соперника по всем статистическим показателям.
Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 20 января
Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд – 2:0
Голы: Ромеро, 14, Соланке, 37
Удаление: Свенссон, 24 (Боруссия Д)
События матча
