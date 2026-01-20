Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
20.01.2026 22:00 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 января 2026, 13:21 | Обновлено 20 января 2026, 13:22
27
0

Тоттенхэм – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 20 января в 22:00 по Киеву

20 января 2026, 13:21 | Обновлено 20 января 2026, 13:22
27
0
Тоттенхэм – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Тоттенхэм (Англия) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Поединок пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Тоттенхэм – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Боруссия Д
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кто фаворит? Объявлены коэффициенты на главный матч дня ЛЧ Интер – Арсенал
Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 20 января 2026, 14:31 0
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20 января 2026, 08:46 24
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины

Тренеру не нужны Шапаренко и Попов

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 20.01.2026, 01:02
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Бокс | 20.01.2026, 09:48
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Футбол | 20.01.2026, 07:17
Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
19.01.2026, 06:25 2
Футбол
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
Усик выступил с заявлением о Фьюри и назвал одно условие для трилогии
18.01.2026, 08:12 1
Бокс
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем