20.01.2026 22:00 - : -
Лига чемпионов20 января 2026, 13:21 | Обновлено 20 января 2026, 13:22
27
0
Тоттенхэм – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 20 января в 22:00 по Киеву
20 января 2026, 13:21 | Обновлено 20 января 2026, 13:22
27
0
20 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Тоттенхэм (Англия) и Боруссия Дортмунд (Германия).
Поединок пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Тоттенхэм – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Боруссия ДСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 января 2026, 14:31 0
Рух готов превратиться только в академию
Футбол | 20 января 2026, 08:46 24
Тренеру не нужны Шапаренко и Попов
Футбол | 20.01.2026, 01:02
Бокс | 20.01.2026, 09:48
Футбол | 20.01.2026, 07:17
Комментарии 0
Популярные новости
19.01.2026, 10:33 1
19.01.2026, 08:59 1
18.01.2026, 13:51 5
19.01.2026, 10:00 3
19.01.2026, 06:25 2
18.01.2026, 08:12 1
18.01.2026, 15:20 2
18.01.2026, 16:10 2