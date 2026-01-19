Во вторник, 20 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Боруссией Д». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Результаты команды в текущем сезоне, откровенно говоря, разочаровывают. После 22 туров Премьер-лиги на балансе «шпор» есть только 27 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 10 очков, а от топ-4 – 9. Выступления в Кубке лиги «Тоттенхэм» завершил на стадии 1/8 финала, а в Кубке Англии вылетел в 1/32. Грядущий поединок может стать решающим для главного тренера команды Томаса Франка, судьба которого, по сообщениям журналистов, уже висит на волоске.

В Лиге чемпионов англичане выступают получше – за 6 матчей клуба удалось набрать 11 очков, благодаря которым он сейчас находится на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 2 балла.

Боруссия Дортмунд

Для дортмундцев сезон проходит гораздо успешнее. За 18 игр чемпионата Германии команда смогла набрать 39 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Однако вот отрыв к лидеру, «Баварии», сейчас составляет уже 11 баллов. С Кубка Германии клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «Байера».

За 6 туров Лиги чемпионов немцам удалось набрать идентичное с «Тоттенгэмом» количество очков – 11. Однако из-за лучшей разницы забитых/пропущенных «шмели» занимают высшую, 10-ю строчку.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в 2019 году. В обоих матчах с общим счетом 4:0 победил «Тоттенхэм».

Интересные факты

В последних 8-х матчах «Тоттенхэм» одержал лишь 1 победу.

Беспроигрышная серия «Боруссии Д» продолжается уже 7 игр подряд.

«Боруссия» забила 35 голов в текущем сезоне Бундеслиги - 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.83 для Тоттехэма и 2.5 для Боруссии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.