  4. Тоттенхэм – Боруссия Д – 2:0. Ромеро и Соланке. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
20.01.2026 22:00 – FT 2 : 0
Боруссия Д
Лига чемпионов
21 января 2026, 03:19 | Обновлено 21 января 2026, 03:31
31
0

Тоттенхэм – Боруссия Д – 2:0. Ромеро и Соланке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Английский Тоттенхэм на домашней арене в Лондоне нанес поражение Боруссии Дортмунд (2:0),

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля голы забили Кристиан Ромеро и Доминик Соланке.

У гостей в первом тайме был удален Даниэль Свенссон.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 20 января

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:0

Голы: Кристиан Ромеро, 14, Доминик Соланке, 37

Удаление: Даниэль Свенссон, 24 (Боруссия Д)

Видео голов и обзор матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм), асcист Вильсон Одобер.
24’
Даниэль Свенссон (Боруссия Д) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), асcист Вильсон Одобер.
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Реал разнес Монако 6:1 – Арбелоа объяснил, в чем секрет
Копенгаген – Наполи – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов
Тоттенхэм Боруссия Дортмунд удаление (красная карточка) Доминик Соланке видео голов и обзор Лига чемпионов Кристиан Ромеро Тоттенхэм - Боруссия Д Даниэль Свенссон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
