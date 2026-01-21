Тоттенхэм – Боруссия Д – 2:0. Ромеро и Соланке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Английский Тоттенхэм на домашней арене в Лондоне нанес поражение Боруссии Дортмунд (2:0),
У хозяев поля голы забили Кристиан Ромеро и Доминик Соланке.
У гостей в первом тайме был удален Даниэль Свенссон.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
7-й тур. 20 января
22:00. Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:0
Голы: Кристиан Ромеро, 14, Доминик Соланке, 37
Удаление: Даниэль Свенссон, 24 (Боруссия Д)
Видео голов и обзор матча
События матча
