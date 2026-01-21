Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Английский Тоттенхэм на домашней арене в Лондоне нанес поражение Боруссии Дортмунд (2:0),

У хозяев поля голы забили Кристиан Ромеро и Доминик Соланке.

У гостей в первом тайме был удален Даниэль Свенссон.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 20 января

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:0

Голы: Кристиан Ромеро, 14, Доминик Соланке, 37

Удаление: Даниэль Свенссон, 24 (Боруссия Д)

Видео голов и обзор матча