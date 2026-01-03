Ключевой игрок. Реал получил два предложения по звезде
Бразильский вингер привлекает внимание «Арсенала» и «Аль-Хиляль»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Арсенала» и «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд получил два предложения по 60 миллионов евро от представителей АПЛ и Саудовской Аравии. В Лондоне Родриго рассматривают как ключевого игрока в проекте клуба.
В Мадриде не спешат расставаться с бразильцем. Судьба футболиста зависит от того, где он сам захочет продолжить карьеру.
В текущем сезоне Родриго провел 21 матч на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой собирается попрощаться с звездой за смешную сумму.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оставь надежды, всяк туда входящий
Боксер выступил с пожеланиями на Новый год