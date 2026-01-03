Ключевой игрок. Реал получил два предложения по звезде

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Арсенала» и «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд получил два предложения по 60 миллионов евро от представителей АПЛ и Саудовской Аравии. В Лондоне Родриго рассматривают как ключевого игрока в проекте клуба.

В Мадриде не спешат расставаться с бразильцем. Судьба футболиста зависит от того, где он сам захочет продолжить карьеру.

В текущем сезоне Родриго провел 21 матч на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой собирается попрощаться с звездой за смешную сумму.