Ключевой игрок. Реал получил два предложения по звезде

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Бразильский вингер привлекает внимание «Арсенала» и «Аль-Хиляль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Арсенала» и «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд получил два предложения по 60 миллионов евро от представителей АПЛ и Саудовской Аравии. В Лондоне Родриго рассматривают как ключевого игрока в проекте клуба.

В Мадриде не спешат расставаться с бразильцем. Судьба футболиста зависит от того, где он сам захочет продолжить карьеру.

В текущем сезоне Родриго провел 21 матч на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой собирается попрощаться с звездой за смешную сумму.

ОФИЦИАЛЬНО. BCGame с s1mple в составе подписали ядро португальского клуба
Чемпион топовой европейской лиги собирается подписать украинца
Первый матч лидера АПЛ в 2026 году. Стартовые составы Борнмута и Арсенала
Родриго Гоес Реал Мадрид Арсенал Лондон Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
В такому віці їхати у Саудівську Аравію таке собі. Може ще хтось з Європи виявить зацікавленість. Тим більше, що раніше Родріго у 90 мільйонів оцінювали. Та і Реал наче не дуже хоче його продавати 
