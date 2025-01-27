Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Говорили, что все будет хорошо». Хавбек Динамо – про исчезновение Днепра-1
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 08:33 | Обновлено 27 января 2025, 08:34
371
0

«Говорили, что все будет хорошо». Хавбек Динамо – про исчезновение Днепра-1

Валентин Рубчинский пережил неприятный момент в карьере

27 января 2025, 08:33 | Обновлено 27 января 2025, 08:34
371
0
«Говорили, что все будет хорошо». Хавбек Динамо – про исчезновение Днепра-1
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский вспомнил процесс исчезновения «Днепра-1»:

«Мы сыграли последнюю игру сезона и заняли 4-е место. Уже и жеребьевка была в Лиге конференций. И мы ждали, когда нас соберут, не говорили, какого числа, ничего не говорили. Говорили, что все будет хорошо – и все. И потом уже так понемногу начали говорить, что, может, уже и не будет команды. Кто искал команды – некоторым говорили, что будет все хорошо – и все.

Задолженности? Я не знаю, это уже нужно, наверное, с другими говорить. Были некоторые задолженности перед игроками, они были и в течение сезона. Как для Днепра – это у них всегда так было: еще и в старом «Днепре», и в СК «Днепр-1» задолженности всегда были. Их всегда выплачивали, просто была задержка.

Стало ли исчезновение СК «Днепр-1» ударом для меня? Конечно, это неприятно, когда исчезает такая команда в таком городе. Конечно, это было неприятно, особенно для меня, потому что я провел в Днепре 10 лет. Для меня это неприятно было».

По теме:
На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
Сыграли в спарринге. 2 игрока Динамо приехали на просмотр в зарубежный клуб
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
Валентин Рубчинский Динамо Киев Днепр-1 ликвидация Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: ВДинамо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Бокс | 26 января 2025, 14:53 5
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем

Однако нокаута зрители в Киеве не увидели

Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Футбол | 26 января 2025, 09:14 23
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

Илья озвучил свою цель

Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси
Футбол | 27.01.2025, 06:23
Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси
Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Футбол | 26.01.2025, 18:08
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
«Лучше в составе будет играть тренер голкиперов». Аморим – о Рэшфорде
Футбол | 27.01.2025, 01:40
«Лучше в составе будет играть тренер голкиперов». Аморим – о Рэшфорде
«Лучше в составе будет играть тренер голкиперов». Аморим – о Рэшфорде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
25.01.2025, 20:46
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 1
Футбол
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 14
Футбол
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем