«Говорили, что все будет хорошо». Хавбек Динамо – про исчезновение Днепра-1

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский вспомнил процесс исчезновения «Днепра-1»:

«Мы сыграли последнюю игру сезона и заняли 4-е место. Уже и жеребьевка была в Лиге конференций. И мы ждали, когда нас соберут, не говорили, какого числа, ничего не говорили. Говорили, что все будет хорошо – и все. И потом уже так понемногу начали говорить, что, может, уже и не будет команды. Кто искал команды – некоторым говорили, что будет все хорошо – и все.

Задолженности? Я не знаю, это уже нужно, наверное, с другими говорить. Были некоторые задолженности перед игроками, они были и в течение сезона. Как для Днепра – это у них всегда так было: еще и в старом «Днепре», и в СК «Днепр-1» задолженности всегда были. Их всегда выплачивали, просто была задержка.

Стало ли исчезновение СК «Днепр-1» ударом для меня? Конечно, это неприятно, когда исчезает такая команда в таком городе. Конечно, это было неприятно, особенно для меня, потому что я провел в Днепре 10 лет. Для меня это неприятно было».