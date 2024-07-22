ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций

УЕФА официально исключил СК «Днепр-1» из Лиги конференций.

Во 2-м квалификационном раунде украинская команда должна была сыграть против «Академии Пушкаша». Однако из-за прекращения существования СК «Днепр-1» УЕФА решила выступить с официальным заявлением:

Объявить матч Лиги конференций УЕФА 2024/25 между СК «Днепр-1» и «Академией Пушкаша», который был запланирован на 25 июля 2024 года, как несостоявшийся по вине СК «Днепр-1» (который, таким образом, считается проигравшим матч со счетом 0:3) за то, что он несет ответственность за непроведение матча (как предусмотрено статьей 29.01 Регламента Лиги конференций УЕФА). Объявить матч Лиги конференций УЕФА 2024/25 между «Академией Пушкаша» и СК «Днепр-1», который был запланирован на 1 августа 2024 года, как несостоявшийся по вине СК «Днепр-1» (который, таким образом, считается проигравшим матч со счетом 0:3) за то, что он несет ответственность за непроведение матча (как предусмотрено статьей 29.01 Регламента Лиги конференций УЕФА).

Таким образом, УЕФА засчитал команде из Венгрии две технические победы, а Украина потеряла свое место в еврокубках.

Раннее УАФ определила, кто заменит Днепр-1 в сезоне УПЛ 2024/25.