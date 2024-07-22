Лига конференций22 июля 2024, 20:33 | Обновлено 22 июля 2024, 21:15
3474
31
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций
Из-за этого Украина лишилась одного места в еврокубках
22 июля 2024, 20:33 | Обновлено 22 июля 2024, 21:15
3474
31
УЕФА официально исключил СК «Днепр-1» из Лиги конференций.
Во 2-м квалификационном раунде украинская команда должна была сыграть против «Академии Пушкаша». Однако из-за прекращения существования СК «Днепр-1» УЕФА решила выступить с официальным заявлением:
- Объявить матч Лиги конференций УЕФА 2024/25 между СК «Днепр-1» и «Академией Пушкаша», который был запланирован на 25 июля 2024 года, как несостоявшийся по вине СК «Днепр-1» (который, таким образом, считается проигравшим матч со счетом 0:3) за то, что он несет ответственность за непроведение матча (как предусмотрено статьей 29.01 Регламента Лиги конференций УЕФА).
- Объявить матч Лиги конференций УЕФА 2024/25 между «Академией Пушкаша» и СК «Днепр-1», который был запланирован на 1 августа 2024 года, как несостоявшийся по вине СК «Днепр-1» (который, таким образом, считается проигравшим матч со счетом 0:3) за то, что он несет ответственность за непроведение матча (как предусмотрено статьей 29.01 Регламента Лиги конференций УЕФА).
Таким образом, УЕФА засчитал команде из Венгрии две технические победы, а Украина потеряла свое место в еврокубках.
Раннее УАФ определила, кто заменит Днепр-1 в сезоне УПЛ 2024/25.
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Комментарии 31
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Діпіли... нафіг було займати єврокубкове місце?
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Уіпани млять ці бєні і тому подібні!
Під кінець дня, Свістун стає більш агресивний. Накопичений в організмі, за день, алкоголь та згадки про його рідні, забанені акаунти дають про себе знати
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кстати идентифицировать себя как Alexandr может только даун с двумя классами образования, ты бы Федя глянул какая правильная транскрипция этого имени
Alexandr Свистович, мы вместе с твоей мамашей мешкаємо, он по четным я по нечетным!
Яка жахлива "новина". Таке враження,що в ФФУ і УПЛ тільки зараз зрозуміли,що Україна втрачає одне місце в ЕК. Якби їх наспрвді це хвилювало, то хоча би зробили вигляд,що якось намагються допомогти комнді яка здобула право грати в ЕК. В Україні зараз людина людині вовк.
Свисток, ты побежал уточнять у мамаши правдива ли моя информация?
Зато здесь индивиды с пеной доказывали, какой классный клуб...А то,что эта ху...та была создана для отмывания бабла обрезанного бородатого пид...ра было не понятно..
По сути от Украины, могут сейчас выступать только две команды, и то во втором по рангу турнире, остальные это балласт
думали,що десь знову вкрадуть,а тут несподівано мабуть не вийшло,ось і все.Гадаю так буде й з Кривбасом,коли влада в країні змініться.
Обісрана pavel.ca, инвалід fanny з села баришивкі і він не заперечує цього, а ти бомжара смердюча з якого села, чи ви разом хвойди мешкаєте!?
То залікові пункти, зароблені нашими клубами на євроарені, ділитимуть на чотири чи на п'ять? Україна за коефіцієнтами продовжить своє падіння? Або ж як?🤔🤔🤔🤔🤔
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Пидор_сы минусовые
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Где бомжары киевские которые тут защищали с пеной у рта это убогое недоразумение?
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