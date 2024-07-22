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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 14:21 |
3703
7

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ определил, кто заменит Днепр-1 в сезоне УПЛ 2024/25

Состоится турнир с участием «Миная», «Металлиста 1925», «Левого Берега» и «Эпицентра»

22 июля 2024, 14:21 |
3703
7
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ определил, кто заменит Днепр-1 в сезоне УПЛ 2024/25
УАФ

22 июля в Доме футбола состоялся Исполком УАФ, который принял решение о том, каким образом определится команда, которая заменит СК «Днепр-1» в УПЛ.

Напомним, что 19 июля состоялось Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги, которое рассмотрело письмо СК «Днепр-1» (Днепр) о снятии с соревнований в сезоне-2024/2025 и удовлетворило его просьбу.

Отметим, что такая ситуация, когда команда снимается с соревнований непосредственно перед стартом сезона, не предусмотрена в регламенте.

Поэтому, взяв за основу одно из предложений УПЛ, которое больше всего соответствует спортивным критериям в данной ситуации, Исполком УАФ утвердил решение о том, что команда, которая заменит «Днепр-1» в УПЛ, определится в переходном турнире с участием четырех клубов («Минай», «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр»), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/2025.

Турнир будет состоять из полуфиналов и финала, которые пройдут 26-го и 30 июля. Состав полуфинальных пар будет определен слепым жребием. Если победитель не определится в основное время, то сразу будет проводиться серия послематчевых пенальти. Организацию матчей поручено УПЛ с привлечением представителей ПФЛ. Жеребьевку полуфинальных пар поручено провести УПЛ сегодня, 22 июля.

По просьбе СК «Днепр-1» (Днепр) сохранить профессиональный статус, то клуб должен обратиться в ПФЛ относительно членства в лиге и в случае положительного решения получить право не участвовать в соревнованиях этого сезона с возможностью возвращения к соревнованиям в ПФЛ в следующем сезоне при условии получения соответствующего аттестата.

Отметим, что Исполком УАФ также утвердил принцип, что в следующем сезоне команды, занявшие в УПЛ последнее и предпоследние места, не могут в случае возникновения подобной ситуации претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам, игравшим в переходных матчах. Соответствующие изменения в регламент должны быть внесены в ближайшее время.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 7
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DK1970
Все зробили розумно. І спортивного принципу дотримались і справедливе рішення  прийняли. Хай переможе сильніший.
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+1
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MADRIDISTA
Справедливо 💪
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inpark
За вуха тягнуть метал... ))) Спортивний принцип, це та команда, що наступна в таблиці попереднього дівізіону.
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0
ivanuch
Справедливо з спортивної точки зору ... то Минай, який зайняв по факту 14 місце  у ПФЛ і Лівий берег, зайнявший  3 місце в першій лізі повинні були розіграти вакантне місце в ПФЛ!!! А причому тут Металіст 1925 та Епіцентр... вони то за які спортивні заслуги мають право на повишеня в класі...
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-1
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