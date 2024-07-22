ОФИЦИАЛЬНО. УАФ определил, кто заменит Днепр-1 в сезоне УПЛ 2024/25

22 июля в Доме футбола состоялся Исполком УАФ, который принял решение о том, каким образом определится команда, которая заменит СК «Днепр-1» в УПЛ.

Напомним, что 19 июля состоялось Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги, которое рассмотрело письмо СК «Днепр-1» (Днепр) о снятии с соревнований в сезоне-2024/2025 и удовлетворило его просьбу.

Отметим, что такая ситуация, когда команда снимается с соревнований непосредственно перед стартом сезона, не предусмотрена в регламенте.

Поэтому, взяв за основу одно из предложений УПЛ, которое больше всего соответствует спортивным критериям в данной ситуации, Исполком УАФ утвердил решение о том, что команда, которая заменит «Днепр-1» в УПЛ, определится в переходном турнире с участием четырех клубов («Минай», «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр»), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/2025.

Турнир будет состоять из полуфиналов и финала, которые пройдут 26-го и 30 июля. Состав полуфинальных пар будет определен слепым жребием. Если победитель не определится в основное время, то сразу будет проводиться серия послематчевых пенальти. Организацию матчей поручено УПЛ с привлечением представителей ПФЛ. Жеребьевку полуфинальных пар поручено провести УПЛ сегодня, 22 июля.

По просьбе СК «Днепр-1» (Днепр) сохранить профессиональный статус, то клуб должен обратиться в ПФЛ относительно членства в лиге и в случае положительного решения получить право не участвовать в соревнованиях этого сезона с возможностью возвращения к соревнованиям в ПФЛ в следующем сезоне при условии получения соответствующего аттестата.

Отметим, что Исполком УАФ также утвердил принцип, что в следующем сезоне команды, занявшие в УПЛ последнее и предпоследние места, не могут в случае возникновения подобной ситуации претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам, игравшим в переходных матчах. Соответствующие изменения в регламент должны быть внесены в ближайшее время.