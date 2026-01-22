Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Этот игрок пригодился бы». Эксперт – о нападающем для сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
22 января 2026, 16:45 |
Олег Федорчук считает, что как минимум на матчи плей-офф отбора ЧМ можно было бы вызвать Будковского

Заря. Филипп Будковский

Уже не первый сезон в сборной Украины присутствует проблема нападающих. Один есть, второй мало играет за клуб, третий травмирован. И так было не раз. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказал по этому поводу свое мнение.

– Я давно говорил, что одного-двух футболистов из чемпионата Украины нужно поощрять, показывать, что дорога в сборную открыта для всех, – сказал Федорчук. – А вот Сергей Ребров – консервативный наставник, у него малая вариативность, особенно в группе атаки. Можно было бы попробовать кого-то из таких исполнителей, как Игорь Краснопир, Егор Твердохлиб и я уже не говорю о Филиппе Будковском, который при своих параметрах и силовой игре шведов, может и пригодился бы. Это футболисты, стабильно выступающие за свои клубы. Тем более все они неплохо действуют на втором этаже.

Напомним, что 26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют полуфинальный матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Триумфатор этого противостояние в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть турнира встретится с победителем матча Польша – Албания.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 2
odiniznashih
Будковский подошёл бы отлично команде. Работоспособность, настойчивость, выносливость.
Отлично и на втором и на первом этажах выступает. Хорошо работает на пятачке перед воротами. Зря его игнорируют.
Ответить
0
Khafre
старий він, Реброву потрібно звернути увагу на Пономаренка
Ответить
0
