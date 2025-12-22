Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Украинский футболист рассказал, что судится с Шахтером
Украина. Премьер лига
Украинский футболист рассказал, что судится с Шахтером

Вьюнник сообщил, что дело рассматривается в Лозанне

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

Бывший футболист «Шахтера» Богдан Вьюнник продолжает судиться с донецким клубом. Именно «горняки» инициировали суд после того, как игрок покинул команду.

– В вашей истории с «Шахтером» удалось найти правду в судах?

– Я не могу разглашать все детали. Есть вердикт по этому делу ФИФА, которая приняла окончательное решение.

– На сайте Лозаннского арбитража решения пока нет...

– Когда оно появится, я смогу говорить более подробно.

– Ваша риторика наводит на позитивный контекст. У вас остался осадок или обида на Шахтер?

– Из моих уст вы никогда не услышите плохого о Шахтере. Я люблю этот клуб, который дал мне дорогу в футбол, я дебютировал в ЛЧ против Реала в 18 лет. Наступает момент, когда нужно двигаться разными дорогами. Возможно, в клубе есть люди, которые в штыки восприняли мою позицию. Не оставалось ничего другого, как в судах доказывать свою правоту.

Богдан Вьюнник Шахтер Донецк суд
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
