Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»
У донецкого «Шахтера» возникли трудности с продлением контракта с футболистом сборной Украины.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, защитник Ефим Конопля, контракт с которым истекает летом 2026 года, установил космический запрос по зарплате – 1,5 миллиона долларов в год. Такую сумму не получает ни один бразилец в клубе. Конопля хочет быть самым высокооплачиваемым игроком клуба и на других условиях отказывается вести переговоры.
В этом сезоне Конопля провел на клубном уровне 12 матчей, забил 1 гол и отдал три результативные передачи.
Ранее украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля попал в скандальную ситуацию, лайкнув российский контент.
