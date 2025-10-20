Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 10:10 | Обновлено 20 октября 2025, 10:42
4327
17

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал

У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»

20 октября 2025, 10:10 | Обновлено 20 октября 2025, 10:42
4327
17 Comments
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
ФК Шахтер. Ефим Конопля

У донецкого «Шахтера» возникли трудности с продлением контракта с футболистом сборной Украины.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, защитник Ефим Конопля, контракт с которым истекает летом 2026 года, установил космический запрос по зарплате – 1,5 миллиона долларов в год. Такую сумму не получает ни один бразилец в клубе. Конопля хочет быть самым высокооплачиваемым игроком клуба и на других условиях отказывается вести переговоры.

В этом сезоне Конопля провел на клубном уровне 12 матчей, забил 1 гол и отдал три результативные передачи.

Ранее украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля попал в скандальную ситуацию, лайкнув российский контент.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему не было пенальти в матче Заря – Динамо
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Скандал в УПЛ. Футболист решил судиться с клубом, ему запретили играть
Ефим Конопля Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора проведет бой в Манчестере против соперника, который весит 140 кг
Бокс | 19 октября 2025, 13:11 2
Чисора проведет бой в Манчестере против соперника, который весит 140 кг
Чисора проведет бой в Манчестере против соперника, который весит 140 кг

Британец выйдет на ринг против Джаррелла Миллера, который представляет США

Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»
Футбол | 20 октября 2025, 11:12 0
Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»
Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»

Испанский тренер прокомментировал матч с «Хетафе»

У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Футбол | 20.10.2025, 10:30
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
гарячі "новини" від БурбАса, СпівАка - самі правдиві!!!
вони навіть не від жовтих ЗМІ, а ніби від рідких коричневих
Ответить
+3
Перець
Все правильно жінка хоче тюнінг і на далі продовжувати, плюс інфляція , продукти на Бесарабці кожного дня дорожчують
Ответить
+3
Burevestnik
керівництво ШД обіцяло проінформувати "розбір польотів" за лайки Канаплі.
мать оприлюднять після закінчення сезону...
Ответить
+2
FootFoodBol
Почувствовал рыжий что надо валить пока не поздно)
Ответить
+1
DODO777
Якщо правда - то чувак просто хоче не продовжувати контракт, щоб звалити до Європи. Тому ставе завищені вимоги. Має право: не хочуть підвищувати- нехай відпускають
Ответить
+1
MaximusOne
'Скандалом" хочуть збити зарплату, нехай шле їх лісом, хай грають з нулячим Тобіасом. Туран не ставив Коноплю в європ.кваліфікалах, і не пройшли нікого, якби ще в чемпіонаті не ставив його, то були б зараз в таблиці нижче Динамо.
Ответить
+1
putin khuylo stop the war
черговий вброс від sport ua
Ответить
+1
DK2025
Бурбас журналюга фашистов? Похоже
Ответить
0
Bombardini
Конопля звичайно ще той дятел, але такі "новини" явно з чогось висмоктані задля хайпу
Ответить
0
Remark
Ну там дружина встановлює ЗП))) Я точно не знаю, але є такі здогадки)
Ответить
0
Ostrov Khortitsa
летом 26 года окажется в каком-то пидерском зените с такими запросами
Ответить
0
Alexander Киев
Щось на фейк схоже, його в основу то не завжди ставлять, а тут найбільша зп 🤪
Ответить
0
Al Fredli
Та відчепіться ви від Коноплі.То одне,то друге.Доїбалися.То його особиста справа.Він пацан рудий,але не тупий.Нехай грає.
Ответить
-1
ViAn
Якщо він хоче найбільшу зп, то це точно набагато більше, ніж 1,5 млн. євро.
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 5
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем