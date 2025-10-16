Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 13:54 | Обновлено 16 октября 2025, 13:57
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий

Ефим Конопля отличился неоднозначным поступком

Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля попал в неоднозначную ситуацию.

Болельщики обнаружили лайк футболиста донецкого клуба на видеоролике с российским пропагандистом владимиром жириновским в социальной сети Instagram.

Ефим позже прокомментировал инцидент:

«Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией, мне странно слышать подобные обвинения в свой адрес. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые понимают, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание».

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Ефима Коноплю.

Комментарии 7
Dynamic
Це гучний скандал. Оце вляпався!
Ответить
+2
Kormushkin
Дуже гучний скандал! Цей пост залетить у тренд на цілу найближчу добу.
Ответить
0
sania
Недорозвинене. Акаунт твій і лайк твій. Решта то лише бла-бла.
Ответить
0
DYNAMO Champ of the World
де там кроти? одразу по норах?
Ответить
0
sania
Як же скромно і лаконічно, пане Киріяка.. Навіть відповіді дочекалися. Інші журналісти трохи іншої думки.. "Ганебний зашквар", це найскромніша оцінка...
Ответить
0
Burevestnik
всє всьо панімают, асобєнно зараженниє Коро Де Ржою, і нє вєрят што єті лайкі ат Канаплі - іграка сборной.
Другоє дєло лайкі лєгіонєра ДК.
Ответить
0
Любчик Гринчук
Який він українець зрозуміло з імені - єфим)))) Чисто українське ім'я........
Ответить
-1
