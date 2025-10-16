Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля попал в неоднозначную ситуацию.

Болельщики обнаружили лайк футболиста донецкого клуба на видеоролике с российским пропагандистом владимиром жириновским в социальной сети Instagram.

Ефим позже прокомментировал инцидент:

«Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией, мне странно слышать подобные обвинения в свой адрес. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые понимают, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание».

