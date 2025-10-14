ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал игру и результат матча сборной Украины против Азербайджана, где подопечные Сергея Реброва одержали непростую победу со счетом 2:1.

– Со знаком минус можете кого-то отметить, были футболисты, которые выпадали из игры в составе нашей сборной?

– Ниже своего уровня всегда играет Конопля, даже когда забивает. Скажу в сотый раз – он совершенно не умеет обороняться. Удивительно, почему этого не видит Ребров. Не хочу советовать, но я бы на правый фланг ставил Михайличенко.

Также иногда удивляет капитан сборной, который очень слабо выглядит. Матвиенко что-то прилично сдал. Возможно, звезду поймал. В последнее время он мне очень не нравится, – сказал Леоненко.

В настоящее время все команды квартета D сыграли по четыре игры, по итогам которых лидирует в турнирной таблице сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама набрали десять баллов и на три пункта обогнали команду Украины.

В ноябре «сине-желтые» сыграют две игры – против Франции на выезде и с Исландией на номинально домашней арене.