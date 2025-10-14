Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Ефима Конопли и Николая Матвиенко

Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал игру и результат матча сборной Украины против Азербайджана, где подопечные Сергея Реброва одержали непростую победу со счетом 2:1.

– Со знаком минус можете кого-то отметить, были футболисты, которые выпадали из игры в составе нашей сборной?

– Ниже своего уровня всегда играет Конопля, даже когда забивает. Скажу в сотый раз – он совершенно не умеет обороняться. Удивительно, почему этого не видит Ребров. Не хочу советовать, но я бы на правый фланг ставил Михайличенко.

Также иногда удивляет капитан сборной, который очень слабо выглядит. Матвиенко что-то прилично сдал. Возможно, звезду поймал. В последнее время он мне очень не нравится, – сказал Леоненко.

В настоящее время все команды квартета D сыграли по четыре игры, по итогам которых лидирует в турнирной таблице сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама набрали десять баллов и на три пункта обогнали команду Украины.

В ноябре «сине-желтые» сыграют две игры – против Франции на выезде и с Исландией на номинально домашней арене.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Виктор Леоненко Ефим Конопля Николай Матвиенко Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
DK2025
Я об этом твержу постоянно. Но Ребров должен ахметкино бабло отработать полностью. Поэтому никакущих защитников из недоклюба села Счастливое ставит. И будет ставить. Спасти может только иностранный тренер, который не будет выполнять оплаченные указивки из Лондона. Но у УАФ на него денег нет. Любой украинский тренер окажется в ситуации Реброва. Ничего не изменится. Мафия бессмертна.
Ответить
+2
Alexander Киев
Всі так скулять за Матвієнка, а тепер дивимось огляд моментів: 
1. Там де на чужій половині поля була обрізка і перший гольовий момент у наших воріт. Це перший тайм 3-4 хв матчу. Хто відпустив гравця і навіть не став потім бігти? - Забарний ! 
2. Там де пропустили ми. Що Забарний робив у центрі поля? Гравця накривав може? Так саме він головою і вирізав передачу на гравця суперника і був гол. 
Звісно, всі рейтинги за матч Диряві також не визнають, Ахметов все купив 😌😂
Ответить
+1
Kendrik_ua
Бутко був на порядок вище і сильніший, але чогось сплавили в свій час…
Ответить
+1
Alexander Киев
Коли алкач-диркач щось негативне каже за Шахтар, тут же диряві 🤡 погоджуються із ним. Ну як тільки скаже що ОПЗЖ Суркіса і його недофутболісти 💩 (що є правдою), то на цьому сайті диряві починають смердіти про зраду 😁
Ответить
0
tery
А чого за шапоренко не каже?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Kendrik_ua
Шапаренко, Бражко це нулі…
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Singularis
Они сосредоточились на УПЛ)
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
protasov_lyopu_davai
руснявое враньё
Ответить
-3
