Экс-игрок Динамо стал на защиту Миколенко, который отметился автоголом
Андрей Богданов уверен, что эпизод в первом тайме – несчастный случай
Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов, который сейчас играет за «Феникс-Мариуполь», прокомментировал эпизод, по итогам которого был забит гол в ворота сборной Украины. В понедельник, 13 октября, «сине-желтые» победили Азербайджан, а защитник Виталий Миколенко отметился автоголом:
«Всех нас с победой, нервной я бы сказал. Первый тайм в исполнении нашей сборной мне понравился, за исключением концовки, когда мы пропустили.
В общем, мы были на мяче, играли с позиции силы и создавали моменты. Второй тайм получился более скованным, и хорошо, что забили тот мяч. Однако после гола Малиновского мы снова отдали инициативу Азербайджану.
Наверное, это психологический фактор. Команда сейчас в таком положении, что нужно набирать очки, не имеет права на ошибку. И вот это бремя результата футболист чувствует, что может делать его действия более скомканными. В итоге наши игроки хорошо справились, ведь заработали три очень важных балла.
Я бы сказал, что Миколенко в целом справился со своими обязанностями в этой игре. Следует понимать, что сборная играла в режиме через два на третий, то есть следует учитывать и фактор востановления. Его автогол – это случайность, повторюсь, несчастный случай», – считает Богданов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» с минимальным счетом одолели Азербайджан в поединке четвертого тура
Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации
а сам автогол - так це прикрість, а не трагедія
Миколенко срезает мяч в свои ворота.
Бывает.
Гол сделали динамовские, а виноват конопля.
Бывает.