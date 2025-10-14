Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо стал на защиту Миколенко, который отметился автоголом
Чемпионат мира
14 октября 2025, 09:29 |
1152
2

Экс-игрок Динамо стал на защиту Миколенко, который отметился автоголом

Андрей Богданов уверен, что эпизод в первом тайме – несчастный случай

14 октября 2025, 09:29 |
1152
2 Comments
Экс-игрок Динамо стал на защиту Миколенко, который отметился автоголом
УАФ. Сборная Украины по футболу

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов, который сейчас играет за «Феникс-Мариуполь», прокомментировал эпизод, по итогам которого был забит гол в ворота сборной Украины. В понедельник, 13 октября, «сине-желтые» победили Азербайджан, а защитник Виталий Миколенко отметился автоголом:

«Всех нас с победой, нервной я бы сказал. Первый тайм в исполнении нашей сборной мне понравился, за исключением концовки, когда мы пропустили.

В общем, мы были на мяче, играли с позиции силы и создавали моменты. Второй тайм получился более скованным, и хорошо, что забили тот мяч. Однако после гола Малиновского мы снова отдали инициативу Азербайджану.

Наверное, это психологический фактор. Команда сейчас в таком положении, что нужно набирать очки, не имеет права на ошибку. И вот это бремя результата футболист чувствует, что может делать его действия более скомканными. В итоге наши игроки хорошо справились, ведь заработали три очень важных балла.

Я бы сказал, что Миколенко в целом справился со своими обязанностями в этой игре. Следует понимать, что сборная играла в режиме через два на третий, то есть следует учитывать и фактор востановления. Его автогол – это случайность, повторюсь, несчастный случай», – считает Богданов.

По теме:
Огромная крыса выбежала на поле во время матча Бельгия – Уэльс
Украина в 11-м матче подряд не сумела сохранить свои ворота
Ребров признался, почему с Азербайджаном было тяжелее, чем с Исландией
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Виталий Миколенко Андрей Богданов автогол
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Сергея Реброва после победы сборной Украины в Кракове
Футбол | 14 октября 2025, 09:11 0
ВИДЕО. Реакция Сергея Реброва после победы сборной Украины в Кракове
ВИДЕО. Реакция Сергея Реброва после победы сборной Украины в Кракове

«Сине-желтые» с минимальным счетом одолели Азербайджан в поединке четвертого тура

Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Футбол | 13 октября 2025, 11:33 11
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира

Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
ФИФА готовит запрет на проведение матчей чемпионата в другой стране
Футбол | 14.10.2025, 02:48
ФИФА готовит запрет на проведение матчей чемпионата в другой стране
ФИФА готовит запрет на проведение матчей чемпионата в другой стране
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
його автогол це результат провалу правого флангу тобто Коноплі. 
а сам автогол - так це прикрість, а не трагедія
Ответить
+2
Xvalenok03
Забарный ошибся перекинув мяч. Через того же коноплю
Миколенко срезает мяч в свои ворота. 
Бывает. 
Гол сделали динамовские, а виноват конопля. 
Бывает. 
Ответить
0
Популярные новости
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 1
Бокс
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
12.10.2025, 15:25 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем