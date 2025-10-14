Экс-игрок Динамо стал на защиту Миколенко, который отметился автоголом

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов, который сейчас играет за «Феникс-Мариуполь», прокомментировал эпизод, по итогам которого был забит гол в ворота сборной Украины. В понедельник, 13 октября, «сине-желтые» победили Азербайджан, а защитник Виталий Миколенко отметился автоголом:

«Всех нас с победой, нервной я бы сказал. Первый тайм в исполнении нашей сборной мне понравился, за исключением концовки, когда мы пропустили.

В общем, мы были на мяче, играли с позиции силы и создавали моменты. Второй тайм получился более скованным, и хорошо, что забили тот мяч. Однако после гола Малиновского мы снова отдали инициативу Азербайджану.

Наверное, это психологический фактор. Команда сейчас в таком положении, что нужно набирать очки, не имеет права на ошибку. И вот это бремя результата футболист чувствует, что может делать его действия более скомканными. В итоге наши игроки хорошо справились, ведь заработали три очень важных балла.

Я бы сказал, что Миколенко в целом справился со своими обязанностями в этой игре. Следует понимать, что сборная играла в режиме через два на третий, то есть следует учитывать и фактор востановления. Его автогол – это случайность, повторюсь, несчастный случай», – считает Богданов.