Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду.

По информации источника, президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко уже подготовился к возможному уходу Сергея Реброва из главной команды страны и выдвинул кандидатуру на его замену – Олега Лужного.

Лужный в последний раз тренировал еще в 2013 году «Таврию». Имел опыт тренерской деятельности и в «Динамо», где временно исполнял обязанности наставника команды.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.