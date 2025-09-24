Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Команду может возглавить Олег Лужный
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду.
По информации источника, президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко уже подготовился к возможному уходу Сергея Реброва из главной команды страны и выдвинул кандидатуру на его замену – Олега Лужного.
Лужный в последний раз тренировал еще в 2013 году «Таврию». Имел опыт тренерской деятельности и в «Динамо», где временно исполнял обязанности наставника команды.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.
Тфу дибіли
По крайней мере нас пиздей в раздевалке.
Может хватит мотивации играть весь матч.
Але мені здається, що напевно треба ставити Йовічевіча. Чисто моя думка. Вже пора закінчувати з українськими серцями)