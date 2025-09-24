Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
24 сентября 2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины

Команду может возглавить Олег Лужный

Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
УАФ. Андрей Шевченко та Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду.

По информации источника, президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко уже подготовился к возможному уходу Сергея Реброва из главной команды страны и выдвинул кандидатуру на его замену – Олега Лужного.

Лужный в последний раз тренировал еще в 2013 году «Таврию». Имел опыт тренерской деятельности и в «Динамо», где временно исполнял обязанности наставника команды.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.

