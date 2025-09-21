Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готов покинуть национальную команду.

По информации греческих СМИ, технический директор «Панатинаикоса» Яннис Пападимитриу является инициатором назначения Реброва наставником клуба. Отмечается, что Ребров уже сказал «да», согласовав проектные и финансовые условия.

Отмечается, что главным препятствием в переезде Реброва в Грецию остается позиция УАФ, которая не хочет отпускать тренера.

Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.