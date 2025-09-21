Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Сборная УКРАИНЫ
21 сентября 2025, 23:02 |
3538
20

Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб

Сергей Станиславович готов возглавить «Панатинаикос»

21 сентября 2025, 23:02 |
3538
20
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готов покинуть национальную команду.

По информации греческих СМИ, технический директор «Панатинаикоса» Яннис Пападимитриу является инициатором назначения Реброва наставником клуба. Отмечается, что Ребров уже сказал «да», согласовав проектные и финансовые условия.

Отмечается, что главным препятствием в переезде Реброва в Грецию остается позиция УАФ, которая не хочет отпускать тренера.

Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.

По теме:
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Началась продажа билетов на матч сборных Украины и Азербайджана в Кракове
Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат Греции по футболу отставка назначение тренера Руй Витория ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 7
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ

Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом
Футбол | 21 сентября 2025, 23:55 0
Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом
Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом

Победную точку во втором тайме поставил Дани Ольмо

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21.09.2025, 15:37
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Футбол | 21.09.2025, 08:52
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Теннис | 21.09.2025, 18:18
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Ми всі скажемо "так", хай це буде реальністю, а не черговим серіалом і грою на вболівальницьких нервах
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Alex86 1
Скорей бы уже 
Ответить
+4
osokor
Нехай іде собі...
Ответить
+4
D.Lanskoy
Я вибачаюсь перед фанатами Мирона Маркевича, але якщо оберуть його, це буде крок назад. При всій повазі до Маркевича, треба ставити збірникам сучасну гру, в яку вони грають в своїх європейських клубах. На мою думку, ідеально в сучасних умовах взяти тренером збірної того іспанця, який непогано тренує нашу молодіжку. Я не очікую, що раптом знайдуть відомого іноземця, а ось тренер молодіжки — це цілком реально, просто апгрейд для непоганого фахівця. Це якщо нам прямо повезло, що Ребров піде малою кровʼю. 
Ответить
+2
Wanted!
Хто не відпускає? це прикол такий, чи що?!? 
Ответить
+2
Der Gartenzwerg
Давайте греки! Швидше його забирайте!
Ответить
+1
Харек_AК.228
Ребруху не атпустим! 
Ответить
0
sahka1981
Ну що ж, доведеться суміщати)))
Ответить
0
Wanted!
Поки в збірній матвієнкі бовдуренки судакови зубкови зінченкі коноплі бовдарі і вся їхня  кротожопія!  Не ЯКИЙ тренер не допоможе і нічого з ними не змінить!!! Хоть двох тренерів Хоч Клопа ні ху не буде з цими деревами! 
Ответить
0
volf2020
хай валить вже і без жодної компенсациї
Ответить
0
fifa2020
Маркевичу треба шанс дати!
Ответить
-2
antt
Якщо правда, то відчувають що відбір буде провалено, зокрема із ісландцями з якими ще грати, і які так перемогли азербайджан, а наші не змогли через Зінченка. Хоча схожий епізод був в ЛЧ на тижні і там без пенальті обійшлося. Ось так - один епізод, хоча гра в першому таймі з азербаджанцями нічого доброго не показувала - і вже "погодився" на греків, бо не вірить у вихід хоч на ігри весною?! Але Серйозно. З його і не тільки боку - це правильно. Хай хтось інший доводить цей короткий відбір, а якщо і виведе збірну на друге місце - то всім тільки буде краще.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Що значить "УАФ не хоче відпускати" ?, я впевнений що якщо він попросить свого друга Шеву, то той його відпустить, чи він хоче ще відступні получити ?
Ответить
-3
Катерина Монзуль
Шановна та люба модерація і адміністрації сайту, прошу все ж звернути увагу на коментарі користувача під ніком Wanted, його неприйнятний коментар був написаний в на цій гілці в 23:47. Цей користувач Wanted, продовжує обзивати і ображати  гравців збірної України, це бан. Я звісно поскаржилася на його недопустимі коментарі, ну якщо можливо найшвидше відреагуйте люба модерація та справедливо покарайте цього користувача Wanted.
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Arera
На рот свой паганый отвечает??
Ответить
-5
Популярные новости
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 7
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
20.09.2025, 05:33
Футбол
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем