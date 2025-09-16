Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 00:45 |
90
0

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста

Мирон Богданович отметил Твердохлеба

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшего футболиста УПЛ за август месяц и посоветовал Сергею Реброву вызвать его в сборную.

Отмечу Твердохлеба. Он был лидером Миная, а сейчас по-хорошему раскрылся в Кривбассе, еще при Вернидубе. Он работоспособен, имеет хорошее голевое чутье, забивал в прошлом году и продолжил в этом году. Заслуживает ли Твердохлеб шанс в сборной Украины? Сейчас все заслуживают шанс», – сказал Марвевич.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересовалось украинским полузащитником «Кривбасса» Егором Твердохлебом.

Мирон Маркевич Егор Твердохлеб сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
