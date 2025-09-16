Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшего футболиста УПЛ за август месяц и посоветовал Сергею Реброву вызвать его в сборную.

Отмечу Твердохлеба. Он был лидером Миная, а сейчас по-хорошему раскрылся в Кривбассе, еще при Вернидубе. Он работоспособен, имеет хорошее голевое чутье, забивал в прошлом году и продолжил в этом году. Заслуживает ли Твердохлеб шанс в сборной Украины? Сейчас все заслуживают шанс», – сказал Марвевич.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересовалось украинским полузащитником «Кривбасса» Егором Твердохлебом.