Динамо интересовалось одним из лучших бомбардиров УПЛ
Егор Твердохлеб мог покинуть «Кривбасс»
Киевское «Динамо» интересовалось украинским полузащитником «Кривбасса» Егором Твердохлебом, сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.
По информации источника, интерес столичного клуба действительно существовал, однако договориться о трансфере 24-летнего футболиста не получилось.
В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 24 матча в УПЛ, отличившись 14 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Игрок занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров этого розыгрыша чемпионата Украины. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Егором Твердохлебом интересуется чешский «Яблонец».
