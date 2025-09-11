Динамо интересовалось одним из лучших бомбардиров УПЛ

Киевское «Динамо» интересовалось украинским полузащитником «Кривбасса» Егором Твердохлебом, сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, интерес столичного клуба действительно существовал, однако договориться о трансфере 24-летнего футболиста не получилось.

В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 24 матча в УПЛ, отличившись 14 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Игрок занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров этого розыгрыша чемпионата Украины. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Егором Твердохлебом интересуется чешский «Яблонец».