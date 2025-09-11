Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо интересовалось одним из лучших бомбардиров УПЛ
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 23:51 |
325
0

Динамо интересовалось одним из лучших бомбардиров УПЛ

Егор Твердохлеб мог покинуть «Кривбасс»

11 сентября 2025, 23:51 |
325
0
Динамо интересовалось одним из лучших бомбардиров УПЛ
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Киевское «Динамо» интересовалось украинским полузащитником «Кривбасса» Егором Твердохлебом, сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, интерес столичного клуба действительно существовал, однако договориться о трансфере 24-летнего футболиста не получилось.

В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 24 матча в УПЛ, отличившись 14 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Игрок занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров этого розыгрыша чемпионата Украины. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Егором Твердохлебом интересуется чешский «Яблонец».

По теме:
Назван самый дорогой игрок УПЛ в обновленном рейтинге Transfermarkt
ВИДЕО. Трабзонспор оригинально представил Онану
Провальная трансферная стратегия. 12 игроков покинули Арсенал за копейки
Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Виктор Вацко
Дмитрий Вус Источник: Вацко Live
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 11:26 11
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Футбол | 11 сентября 2025, 07:36 15
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку

Легенда «Динамо» выделил Калюжного, Бондаренко и Очеретько

КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Футбол | 11.09.2025, 18:17
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Футбол | 11.09.2025, 10:26
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Названа причина, почему Бущан сменил клуб. Григорий был в шоке
Футбол | 12.09.2025, 00:02
Названа причина, почему Бущан сменил клуб. Григорий был в шоке
Названа причина, почему Бущан сменил клуб. Григорий был в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
10.09.2025, 04:09 2
Футбол
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 4
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем