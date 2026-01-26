Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венгер после поражения Арсенала от МЮ: «Каррик создал нечто выдающееся»
Англия
26 января 2026, 05:43 |
415
0

Венгер после поражения Арсенала от МЮ: «Каррик создал нечто выдающееся»

Экс-наставник лондонцев поделился впечатлениями от центрального поединка тура

26 января 2026, 05:43 |
415
0
Венгер после поражения Арсенала от МЮ: «Каррик создал нечто выдающееся»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от центрального поединка 23-го тура английского первенства, в котором «канониры» потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3). Именитый француз отметил работу Майкла Каррика и поздравил его с успешным результатом.

– «Арсеналу» недоставало выдержки и той технической гармонии, которую продемонстрировал «Манчестер Юнайтед». Они действуют очень убедительно. Как правило, в подобных матчах с непредсказуемым сценарием победу вырывают именно хозяева. Я должен выразить признание Каррику – ему удалось создать нечто выдающееся, – цитирует Венгера издание Daily Mail.

По итогам этой встречи «Арсенал», имея 50 баллов, сохраняет за собой первую позицию в АПЛ, в то время как «Манчестер Юнайтед» с 38 очками занимает четвертое место.

По теме:
Виейра сомневается, что Арсенал удержит лидерство в АПЛ
Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет
Легенда МЮ раскритиковала перспективы Каррика на посту тренера клуба
Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
Михаил Олексиенко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25 января 2026, 09:48 5
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь

Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Футбол | 26 января 2026, 04:32 0
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко

Цена игрока – 25 миллионов евро

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25.01.2026, 11:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Внутри Динамо обсуждают трансфер звездного футболиста
Футбол | 25.01.2026, 22:02
Внутри Динамо обсуждают трансфер звездного футболиста
Внутри Динамо обсуждают трансфер звездного футболиста
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 25.01.2026, 11:01
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 5
Футбол
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 34
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 97
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем