Венгер после поражения Арсенала от МЮ: «Каррик создал нечто выдающееся»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от центрального поединка 23-го тура английского первенства, в котором «канониры» потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3). Именитый француз отметил работу Майкла Каррика и поздравил его с успешным результатом.

– «Арсеналу» недоставало выдержки и той технической гармонии, которую продемонстрировал «Манчестер Юнайтед». Они действуют очень убедительно. Как правило, в подобных матчах с непредсказуемым сценарием победу вырывают именно хозяева. Я должен выразить признание Каррику – ему удалось создать нечто выдающееся, – цитирует Венгера издание Daily Mail.

По итогам этой встречи «Арсенал», имея 50 баллов, сохраняет за собой первую позицию в АПЛ, в то время как «Манчестер Юнайтед» с 38 очками занимает четвертое место.