Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
18.09.2025 22:00 – FT 2 : 0
Наполи
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:45
Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити обыграл Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У гостей был удален Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте матча.

На 56-й минуте Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (1:0). На 65-й минуте Жереми Доку удвоил перевес Ман Сити (2:0).

Ман Сити одержал победу над Наполи (2:0) и взял три очка на старте основного раунда ЛЧ.

🔹 Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0

Гол: Эрлинг Холанд, 56, Жереми Доку, 65

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 56 мин

ГОЛ! 2:0. Жереми Доку, 65 мин

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
21’
Джованни Ди Лоренцо (Наполи) получает красную карточку.
Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Наполи Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Наполи видео голов и обзор Эрлинг Холанд Джованни Ди Лоренцо удаление (красная карточка) Жереми Доку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
