18 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити обыграл Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.

У гостей был удален Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте матча.

На 56-й минуте Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (1:0). На 65-й минуте Жереми Доку удвоил перевес Ман Сити (2:0).

Ман Сити одержал победу над Наполи (2:0) и взял три очка на старте основного раунда ЛЧ.

🔹 Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0

Гол: Эрлинг Холанд, 56, Жереми Доку, 65

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 56 мин

ГОЛ! 2:0. Жереми Доку, 65 мин