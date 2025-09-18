Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов
18 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Манчестер Сити обыграл Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.
У гостей был удален Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте матча.
На 56-й минуте Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (1:0). На 65-й минуте Жереми Доку удвоил перевес Ман Сити (2:0).
Ман Сити одержал победу над Наполи (2:0) и взял три очка на старте основного раунда ЛЧ.
🔹 Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября
22:00. Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0
Гол: Эрлинг Холанд, 56, Жереми Доку, 65
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 56 мин
ГОЛ! 2:0. Жереми Доку, 65 мин
События матча
