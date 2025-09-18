Тотальное преимущество в большинстве. Ман Сити уверенно обыграл Наполи

В рамках основного раунда Лиги чемпионов состоялся поединок между «Манчестер Сити» и «Наполи».

После стартового свистка хозяева поля взяли мяч под контроль, завладев территориальным преимуществом. Неаполитанцы сконцентрировались на оборонительных действиях и проводили редкие контратаки. Опасные моменты в первые двадцать минут игры возникали нечасто. После удара Рейндерса Милинкович-Савич перевел мяч на угловой, а Доннарумма среагировал на удар головой Беукема, который замкнул навес с углового.

А затем произошел эпизод, который во многом предопределил дальнейшее развитие событий. Ди Лоренцо в подкате сбил Холланда, который выходил один на один с голкипером, и арбитр после просмотра видеоповтора показал красную карточку футболисту «Наполи». На этом игра завершилась и для бывшего полузащитника «Ман Сити» Кевина де Брюйне, которого заменил тренерский штаб гостей.

Оказавшись в большинстве, «небесно-голубые» «закрыли» соперников на их половине поля и создали достаточно опасных моментов, которые, впрочем, до перерыва так и не завершились взятием ворот. Несколько раз свою команду спас голкипер Милинкович-Савич, а в одном из эпизодов выручил Политано: полузащитник преградил путь мячу, который летел в незащищенный угол.

Во втором тайме хозяева продолжили штурмовать штрафную «Наполи». И они таки добились своего: после тонкой передачи Родри Холланд головой перебросил мяч через голкипера. А спустя десять минут индивидуальным мастерством блеснул Докю, который увеличил преимущество своей команды.

После этого «горожане» несколько ослабили давление на штрафную «Наполи», но продолжили контролировать ход игры. Неаполитанцы, хоть и сделали замены, направленные на усиление атаки, ничего не смогли создать у ворот Доннаруммы.

В следующем туре основного раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проведет гостевой поединок с французским «Монако», а «Наполи» будет принимать португальский «Спортинг».

Лига чемпионов. Основной раунд.

«Манчестер Сити» – «Наполи» – 2:0

Голы: Холланд (56), Докю (66)

Предупреждение: Политано (52)

Удаление: Ди Лоренцо (21, грубая игра)

«Манчестер Сити»: Доннарумма, О'Рейлли, Гвардиол (Аке, 80), Рубен Диаш, Хусанов, Родри (Нико Гонсалес, 60), Докю (Савиньо, 69), Фоден, Райндерс (Льюис, 80), Бернарду Силва, Холланд (Бобб, 80).

«Наполи»: Милинкович-Савич, Спинаццола, Буонджорно, Беукема, Ди Лоренцо, Лоботка (Гилмор, 71), Мактоминей, де Брюйне (Оливера, 26), Ангисса (Эльмас, 71), Политано (Жезус, 55), Хейлунн (Нерес, 71).

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ – НАПОЛИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА