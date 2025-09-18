В четверг, 18 сентября, состоится поединок основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Наполи». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестерская команда начала сезон с разгромной победы над «Вулверхэмтоном», но затем уступила «Тоттенхэму» и «Брайтону». Перед стартом в Лиге чемпионов «небесно-голубые» уверенно обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Неаполитанцы начали новое национальное первенство с трех побед. При этом «партенопейцы» пропустили всего один гол в свои ворота. Команды ранее провели четыре очные дуэли: 2 победы «Ман Сити», 1 виктория «Наполи» и 1 ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Наполи», за которой можно следить в украинской версии сайта.