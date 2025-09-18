Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

18 сентября продолжится праздник Лиги чемпионов, в том числе, свой матч проведут Манчестер Сити и Наполи. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» выдают не лучший старт сезона, команда одержала две победы и потерпела два поражения в АПЛ. Манчестер сейчас в середине турнирной таблицы, хотя отставание от второй строчки составляет всего три очка.

В последнем туре подопечные Гвардиолы на своем стадионе выиграли дерби у Манчестер Юнайтед – 3:0, дублем отметился Холанд. Проблемы прошлого сезона еще не остались позади, есть непонятные спады, пропадает уверенность.

При своей фирменной игре Манчестер должен бороться за победу на любом турнире, хотя есть подозрение, что этот сезон будет сложным. Важно хорошо начать эту Лигу чемпионов, придется сыграть против опасного соперника.

У клуба семь кадровых потерь перед этой встречей, такие ребята как: Шерки, Мармуш, Ковачич, СТоунс, могли бы быть полезными.

Наполи

У неаполитанцев сезон начался хорошо, в прошлом сезоне они взяли скудетто, а сейчас стартовали с трех побед в Серии А. Команда делит лидерство с Ювентусом в итальянском чемпионате. В последнем туре Наполи уверенно обыграть Фиорентину со счетом 3:1.

Сходу вписался в игру звездный новичок Кевин Де Брюйне, он пришел свободным агентом, как раз из Манчестер Сити, на счету бельгийца два забитых мяча в трех турах. Команда находится в хорошем расположении духа, ожидается тяжелая игра, но есть все шансы зацепиться за очки, учитывая нестабильность соперника.

Не помогут партнерам Лукаку, Ррахмани, Контини.

Личные встречи

Соперники дважды пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов, дважды побеждал Мансити, одна ничья и раз выиграл Наполи. Последняя встреча состоялась еще в 2017-м году, во всех матчах без исключения клубы обменивались голами.

Прогноз

Мансити ожидаемо котируется фаворитом этой встречи, хотя Наполи из тех команд, которая точно не будет испытывать страх перед мощным соперником.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестера – 1,65, ничья – 4,08, победа Наполи – 5,09.

Главная интрига матча состоит в том, что Де Брюйне сыграет против своего бывшего клуба, с которым многое выиграл, публика должна встретить тепло бельгийца. Ожидаю интересного матча и ставлю на обмен забитыми мячами за 1,76.