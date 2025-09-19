Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГВАРДИОЛА: «Холанд станет лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов»
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
18.09.2025 22:00 – FT 2 : 0
Наполи
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 05:28
ГВАРДИОЛА: «Холанд станет лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов»

Пеп высказался после матча Манчестер Сити против Наполи в первом туре еврокубка

ГВАРДИОЛА: «Холанд станет лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался после матча первого тура Лиги чемпионов против Наполи (2:0):

«Итальянские команды невероятны [в обороне]. Я встречался с ними очень много раз. Их стойкость, концентрация… Я ими очень восхищаюсь. Я очень доволен. Это была тяжелая неделя [после матча с Манчестер Юнайтед в воскресенье], и у нас невероятно сложное испытание в воскресенье [с Арсеналом], но мы едем туда с хорошим настроем.

Холанд быстрее всех забил 50 голов в ЛЧ? Что я могу сказать? Цифры говорят сами за себя. Мы счастливы, что он у нас есть, и я могу только поздравить его, ведь он рядом с [Рудом] ван Нистелроем, [Робертом] Левандовски, Криштиану [Роналду] и [Лионелем] Месси. Эрлинг там же. В плане голов он невероятен.

Сможет ли Холанд стать лучшим бомбардиром в истории турнира? В таком ритме – да. Он будет играть еще лет десять, двенадцать. Гол Доку? На небольшом расстоянии, в пять метров, его невозможно остановить. Он действительно очень хорош».

Защитник Манчестер Сити Нико О'Райли:

«Мне очень понравилось. Это самый высокий уровень, так что это потрясающе. [Моя семья была] вся здесь, чтобы посмотреть, и они были очень горды. Всегда важно начать с победы – это ставит тебя в хорошее положение, а также важно сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Мы много контролировали мяч, но трудно взломать их оборону, когда они играют так. Они были очень компактны и в низком блоке, но нам удалось забить. Холанд? Он – машина перед воротами. Я рад за него, что он достиг этой отметки [50 голов в ЛЧ]. Он будет продолжать делать это, пока мы доставляем ему мяч».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Наполи (2:0)

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
21’
Джованни Ди Лоренцо (Наполи) получает красную карточку.
Фил ФОДЕН: «Они были кошмарной командой для взлома обороны»
Конте пояснил, почему заменил Де Брюйне на 26-й минуте матча с Ман Сити
КОНТЕ: «Против Ман Сити сложно играть 11 на 11. А вдесятером – невозможно»
Даниил Агарков Источник: УЕФА
