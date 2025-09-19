Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя показатель Месси
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 01:15 |
317
0

Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя показатель Месси

Эрлинг быстрее всех забил 50 голов в главном еврокубке

19 сентября 2025, 01:15 |
317
0
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя показатель Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче первого тура Лиги чемпионов Манчестер Сити дома победил Наполи со счетом 2:0.

Очередным своим голом за Манчестер Сити отметился Эрлинг Холанд, который стал для норвежца знаковым.

Эрлинг Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов:

  • 27 – Манчестер Сити
  • 15 – Боруссия Дортмунд
  • 8 – РБ Зальцбург

Сделал норвежец это в 49-ти матчах, что стало новым рекордом турнира.

Игроки, которые быстрее всего забили 50 голов в Лиге чемпионов

  • 49 матчей – Эрлинг Холанд
  • 62 матча – Руд ван Нистелрой
  • 66 матчей – Лионель Месси
  • 77 матчей – Роберт Левандовски
  • 79 матчей – Килиан Мбаппе

Самые молодые игроки, забившие 50 голов в Лиге чемпионов

  • 24 года и 284 дня – Лионель Месси
  • 25 лет и 59 дней – Эрлинг Холанд
  • 25 лет и 356 дней – Килиан Мбаппе

По теме:
Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов
Матч Спортинг – Кайрат вошел в историю Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд догнал Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
Руд ван Нистелрой рекорд Лионель Месси Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Лига чемпионов Манчестер Сити Наполи Манчестер Сити - Наполи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 57
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
Футбол | 18 сентября 2025, 18:33 17
«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса

Главный тренер сборной Украины прокомментировал информацию греческих журналистов

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 03:49
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Хаби АЛОНСО: «Он важный игрок Реала, но это была большая ошибка»
Футбол | 19.09.2025, 01:16
Хаби АЛОНСО: «Он важный игрок Реала, но это была большая ошибка»
Хаби АЛОНСО: «Он важный игрок Реала, но это была большая ошибка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
17.09.2025, 03:22 2
Бокс
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
17.09.2025, 00:02 1
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем