Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя показатель Месси
Эрлинг быстрее всех забил 50 голов в главном еврокубке
В матче первого тура Лиги чемпионов Манчестер Сити дома победил Наполи со счетом 2:0.
Очередным своим голом за Манчестер Сити отметился Эрлинг Холанд, который стал для норвежца знаковым.
Эрлинг Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов:
- 27 – Манчестер Сити
- 15 – Боруссия Дортмунд
- 8 – РБ Зальцбург
Сделал норвежец это в 49-ти матчах, что стало новым рекордом турнира.
Игроки, которые быстрее всего забили 50 голов в Лиге чемпионов
- 49 матчей – Эрлинг Холанд
- 62 матча – Руд ван Нистелрой
- 66 матчей – Лионель Месси
- 77 матчей – Роберт Левандовски
- 79 матчей – Килиан Мбаппе
Самые молодые игроки, забившие 50 голов в Лиге чемпионов
- 24 года и 284 дня – Лионель Месси
- 25 лет и 59 дней – Эрлинг Холанд
- 25 лет и 356 дней – Килиан Мбаппе
Plus jeunes joueurs à atteindre la barre des 50 buts en @ChampionsLeague :— Stats Foot (@Statsdufoot) September 18, 2025
- Lionel Messi à 24 ans et 284 jours
- ERLING HAALAND à 25 ans et 59 jours
- Kylian Mbappé à 25 ans et 356 jours #MCINAP #UCL
Fewest games to reach 50 Champions League goals:— Squawka (@Squawka) September 18, 2025
◉ 49 - Erling Haaland
◎ 62 - Ruud van Nistelrooy
◎ 66 - Lionel Messi
◎ 77 - Robert Lewandowski
◎ 79 - Kylian Mbappé
Erling smashes the record. 🤖 pic.twitter.com/iL7TR6YbMw
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал информацию греческих журналистов