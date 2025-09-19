Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя показатель Месси

В матче первого тура Лиги чемпионов Манчестер Сити дома победил Наполи со счетом 2:0.

Очередным своим голом за Манчестер Сити отметился Эрлинг Холанд, который стал для норвежца знаковым.

Эрлинг Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов:

Сделал норвежец это в 49-ти матчах, что стало новым рекордом турнира.

Игроки, которые быстрее всего забили 50 голов в Лиге чемпионов

Самые молодые игроки, забившие 50 голов в Лиге чемпионов

Plus jeunes joueurs à atteindre la barre des 50 buts en @ChampionsLeague : - Lionel Messi à 24 ans et 284 jours - ERLING HAALAND à 25 ans et 59 jours - Kylian Mbappé à 25 ans et 356 jours #MCINAP #UCL

Fewest games to reach 50 Champions League goals:



◉ 49 - Erling Haaland

◎ 62 - Ruud van Nistelrooy

◎ 66 - Lionel Messi

◎ 77 - Robert Lewandowski

◎ 79 - Kylian Mbappé



