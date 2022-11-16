Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Ромы и Валенсии приговорен к тюремному сроку
Другие новости
16 ноября 2022, 21:04 |
745
0

Экс-звезда Ромы и Валенсии приговорен к тюремному сроку

У Джона Карью проблемы с налоговым законодательством Норвегии

16 ноября 2022, 21:04 |
745
0
Экс-звезда Ромы и Валенсии приговорен к тюремному сроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Карью

Известный в недавнем прошлом норвежский форвард Джон Карью был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения. По информации французских СМИ, 43-летний экс-футболист был обвинен в уклонении от уплаты налогов.

Карью известен прежде всего по выступлениям за «Русенборг», «Валенсию», «Рому» и «Лион». Также защищал цвета «Волеренги», «Астон Виллы», «Сток Сити» и «Вест Хэма». В период с 1998 по 2011 годы провел 91 матч и забил 24 гола в составе сборной Норвегии.

По теме:
Мхитарян повторил рекорд Ибрагимовича в еврокубках
ЗАДЕРНОВСКИЙ: «Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в WS»
Грозит срок. Экс-первую ракетку мира подозревают в финансовых махинациях
Джон Карью налоги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2022. Группа А: чемпионы Азии и Африки плюс Нидерланды и молодой Эквадор
Футбол | 16 ноября 2022, 18:40 1
ЧМ-2022. Группа А: чемпионы Азии и Африки плюс Нидерланды и молодой Эквадор
ЧМ-2022. Группа А: чемпионы Азии и Африки плюс Нидерланды и молодой Эквадор

Sport.ua представляет первый квартет участников мундиаля в Катаре

Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Война | 16 ноября 2022, 07:39 3
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу

Информация с радиолокационными следами была предоставлена НАТО и Польше

Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Футбол | 16.11.2022, 19:12
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 16.11.2022, 09:25
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 16.11.2022, 09:55
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
15.11.2022, 20:50 37
Олимпийские игры
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
14.11.2022, 22:51 17
Футбол
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
15.11.2022, 10:00
Футбол
Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
14.11.2022, 18:45 21
Футбол
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
14.11.2022, 22:31 9
Футбол
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
15.11.2022, 16:33
Война
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
14.11.2022, 23:09 2
Война
Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК
Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК
14.11.2022, 19:15 25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности