Экс-звезда Ромы и Валенсии приговорен к тюремному сроку

Известный в недавнем прошлом норвежский форвард Джон Карью был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения. По информации французских СМИ, 43-летний экс-футболист был обвинен в уклонении от уплаты налогов.

Карью известен прежде всего по выступлениям за «Русенборг», «Валенсию», «Рому» и «Лион». Также защищал цвета «Волеренги», «Астон Виллы», «Сток Сити» и «Вест Хэма». В период с 1998 по 2011 годы провел 91 матч и забил 24 гола в составе сборной Норвегии.