От Братсета до Холанда: символическая сборная Норвегии всех времен

26 февраля легенда норвежского футбола Уле Гуннар Сульшер (самый результативный Суперсаб!) отмечает 50-летний юбилей. Его золотые годы как игрока – 1990-е – пришлись и на период расцвета всего норвежского футбола. Следовательно, и в моем варианте списка самых харизматичных норвежских футболистов представителей этого поколения немало. Однако отнюдь не обделено и настоящее время: какие бы выгодные моменты время от времени ни транжирили Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор (вроде тех, что были у первого в игре предыдущего тура английской премьер-лиги его «Сити» против «Форест» или у второго в поединке в том же туре его «канониров» против «Астон Виллы»), они являются едва ли не самыми заметными игроками в двух сильнейших на сегодня клубах (об этом свидетельствует турнирная таблица) мощнейшей, вероятно, футбольной лиги мира. И этим ребятам есть с кого брать пример.

Викинг в воротах!

Вратарь: Эрик Торстведт (родился в 1962 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Торстведт

Кандидатура голкипера в символическую сборную Страны фьордов сомнений не вызывает. Харизматичный Эрик Торстведт чуть-чуть не дотянул до сотни матчей за сборную из-за того, что вынужден был преждевременно завершить карьеру вследствие травмы спины. Гигант из Ставангера (прозвища у него соответствующие: «Большой Эрик», «Эрик – викинг») известен тем, что во время финальной части мундиаля-1994 за три матча пропустил лишь раз – от итальянца Дино Баджо, в двух других поединках оставил свои ворота в неприкосновенности, однако, к сожалению, это не способствовало выходу сборной Норвегии в плей-офф. На клубном уровне Эрик большую часть карьеры провел в «Тоттенхэме».

Характерный Риисе

Защитники: Йон-Арне Риисе (родился в 1980 г.) Руне Братсет (родился в 1961 г.) Бреде Хангеланд (родился в 1981 г.), Хеннинг Берг (родился в 1969 г.).

В центре защиты, очевидно, справедливо будет отдать предпочтение Руне Братсету и Бреде Хангеланду. Первый был капитаном и, сказал бы, духовным вдохновителем сборной в финальной стадии мундиаля-1994, второй (уроженец, к слову, американского Хьюстона) представляет поколение старших миллениалов, защищал цвета национальной сборной уже в ХХІ в., когда норвежская команда переживала определенный спад. Оба исполина ростом 193 см, способны снять большинство навесов в штрафную. На клубном уровне зарубежная одиссея обоих центральных защитников не отличалась разнообразием: Братсет большую часть карьеры провел в составе немецкого «Вердера», а Хангеланд в основном защищал цвета британского «Фулхэма». Добавлю, что чаще Братсета никто не признавался футболистом года в Норвегии. А его отметили этим призом трижды в первой половине 1990-х гг. Еще двое игроков чуть позже также трижды получали подобное признание, но о них ниже.

Слева в защите – зона ответственности легенды из легенд, рекордсмена сборной Норвегии по количеству проведённых матчей (110) Йона-Арне Риисе. Дебютировал он в команде 31 января 2000 г. в игре против исландцев. Кстати, менее чем через месяц после дебюта впервые забил в футболке сборной – туркам. В следующем году Риисе перешел из «Монако» в «Ливерпуль», где и провел лучшие годы своей карьеры. Страсть, неуступчивость в борьбе успешно сочетались у него с тактической грамотностью. К его игровым добродетелям относятся и незаурядная выносливость, и мощный удар, и умение создать опасность во время стандартов у ворот соперников. Добавлю, что Риисе – один из немногих норвежцев, попавших в национальную команду, последовательно поднимаясь по ступенькам разновозрастных сборных – от U-15 до U-21.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хеннинг Берг

Хеннинга Берга, третьего по количеству матчей за сборную (остановился точнехонько на сотне!), расположу на правом фланге обороны. За его плечами – два чемпионата мира (1994 и 1998), а также Euro-2000. Аккурат во второй половине 1990-х состоялся и его переход из весьма в то время мощного, но все же провинциального «Блэкберна» в состав «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Там его умение биться за победу было высоко оценено Алексом Фергюсоном.

Альтернатива в обороне? В центре можно рассмотреть кандидатуру легенды 1950-х Торбьерна Свенссена, ванклабмена («Саннефьорд» – команда из одноименного родного для Свенссена города китобоев) и первого норвежца, достигшего отметки в 100 игр за национальную сборную. Что примечательно, Торбьерн играл до эры тотального футбола и был сосредоточен исключительно на прямых обязанностях, не забив ни одного мяча за сборную.

Гренадер, бомбардир и вундеркинд

Полузащитники: Кьетиль Рекдаль (родился в 1968 г.), Эйвинн Леонардсен (родился в 1970 г.), Мартин Эдегор (родился в 1998 г.).

Кьетиль Рекдаль – опорник-гренадер, о которого разбивались атаки даже самых мощных соперников. Пожалуй, наиболее памятные страницы его выступлений за национальную сборную – хет-трик в ворота венгров в 1996-м и победный гол бразильцам с пенальти на мундиале-1998. Но в свое время и на «Уэмбли» сборной Англии (в отборе на мундиаль-1994) Рекдаль забивал, чего уж там!

Слева в полузащите расположу Эйвинна Леонардсена. В начале 1990-х этот парень дважды становился полузащитником года в Стране фьордов и однажды лучшим футболистом, по версии самих норвежских игроков. Участвовал в двух чемпионатах мира в 1990-е. В настоящее время занимает 7-е место по количеству матчей, проведенных в футболке сборной Норвегии. А по средней результативности в составе «Львов» (0,22 гола за матч) лидирует среди нефорвардов. На родине Эйвинна даже ввели такой футбольный термин «Бег Лео», когда речь идет о сочетании стремительного бега, разумных движений и голевого инстинкта. Леонардсен – один из символов успешности сборной Норвегии в 1990-е!

Getty Images/Global Images Ukraine. Эйвинн Леонардсен

Справа в полузащите – зона ответственности Мартина Эдегора. Парню всего 24, однако он уже накопил чуть ли не полусотенный опыт игр за «Львов». Помню, что в курортной зоне Турции футболки «Реала» с фамилией «Эдегор» продавались еще в 2015 г., то есть сразу после перехода вундеркинда из «Стремсгодсета» в испанский гранд. В свое время Эдегор стал самым молодым игроком в национальной сборной за всю ее историю. Сейчас Эдегор зажигает в составе «Арсенала» и, безусловно, является одной из важных составляющих команды Микеля Артеты. Вместе с тем, и в составе «Дриллло», или «Сверл», как еще называют норвежскую команду, Мартин играет одну из ведущих ролей.

Альтернативой в полузащите может быть Мортен-Гамст Педерсен, в свое время за гол в ворота венгров, забитый в стиле своего кумира Марко ван Бастена (советской сборной в финале Euro-1988), получил от газетчиков красноречивое прозвище «ван Гамстен».

…И убийца с детским лицом

Нападающие: Джон Карью (родился в 1979 г.), Уле Гуннар Сульшер (родился в 1973 г.), Эрлинг Холанд (родился в 2000 г.).

Сын гамбийца и норвежки, первый темнокожий игрок в составе сборной Страны фьордов, ледников и троллей, 3-кратный лучший футболист страны Джон Карью в настоящее время получил срок заключения за неуплату налогов в 2014–2019 гг., уже по окончании спортивной карьеры. Как бы там ни было, а его одиссея европейскими клубами (особенно в «Валенсии» и «Астон Вилле») получилась весьма успешной. А в сборной он зажигал в первое десятилетие текущего столетия. Однако так получилось, что норвежская национальная команда как раз в тот период отступила от завоеванных в 1990-е позиций. И каким бы мощным ни было бомбардирское дарование Джона, его оказалось недостаточно для обеспечения общекомандных успехов. Почему я предпочел Карью Торе-Андре Фло? Он больше времени провел в сборной, куда более длительный период поддерживал боевую игровую форму. Начал играть за «Львов» еще в конце 1990-х, а последний раз вышел на поле в красной футболке уже в начале 2010-х. Фло же продержался в составе сборной Норвегии менее десятка лет. В последний раз за нее сыграл в 31-летнем возрасте, объявив, что завершает выступления в национальной команде из-за желания больше времени уделять семье.

Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

«Одно дело – быть уверенным в своих силах. Совсем другое – передать эту уверенность людям», – писал в своей книге «Менеджмент в стиле «Манчестер Юнайтед»: как стать чемпионом» Алекс Фергюсон. Нынешний юбиляр Уле Гуннар Сульшер – один из тех, кого этой уверенностью сэр Алекс в свое время вдохновил сполна. Может, потому и играл манкунианский Суперсаб за сборную своей страны вплоть до конца своей игровой карьеры. Забил за национальную команду чуть меньше, чем Карью и поровну с Фло. Однако по средней результативности опережает обоих – 0,34 гола за игру. «Убийца с лицом младенца» играл за сборную и на мундиале-1998, и на Euro-2000. Несмотря на обманчивую внешность, был настоящим бойцом на поле, в детстве плотно интересовался борьбой (отец был титулованным борцом) и вполне мог бы пойти по той дороге. Но в конце концов выбрал футбол. Не прогадал от этого выбора ни сам Сульшер, ни, собственно, футбол!

А вот с кем сложно сравниться по средней результативности в играх за сборную, так это с современной суперзвездой – Эрлингом Холандом! Забивает в составе национальной команды он едва ли не ежематчево, может похвастать чуть ли не единицей среднематчевой результативности! И этот уникальный парень мог вполне пойти по другой спортивной стезе, ведь уже в 5-летнем возрасте установил мировой рекорд в прыжках в длину для той возрастной группы – 1 м 63 см. Но и он, в конце концов, выбрал игровой вид спорта, отказавшись от карьеры в «Королеве спорта». Дриблинг, игра головой, выбор позиции, голевое чутье, стойкость в борьбе и одновременно умение отдать длинный точный пас. Ну, и постоянное стремление к самосовершенствованию. «Прошло уже 20 минут, как я в последний раз забивал!» – эта растиражированная фраза норвежского гренадера, словно яркая иллюстрация его амбициозности и целеустремленности. Есть у Холанда добродетель, выгодно отличающая его от коллег-современников: умение эффективно играть спиной к воротам. Возможно, ее воспримут не все, но Холанд, как мало кто в мире, может, находясь спиной к противнику, запутать его кучей обманных движений и в конце концов оставить ни с чем. Три последних года Холанд – лучший футболист Норвегии. Если он не снизит требования к себе и его минуют травмы, все предпосылки для того, чтобы получить «Золотой мяч» в ближайшее время, у него есть.

Кто мог бы еще рассчитывать на место в нападении символической сборной величайших норвежских игроков? Приходит на ум Стеффен Иверсен, который забивал победный гол испанцам на Euro-2000, его отец Одд Иверсен, зажигавший в составе «Львов» в 1970-е, Ян-Оге Фьортофт, лучшие годы которого пришлись на рубеж 1980-х и 1990-х. Йорген Юве (уже сама фамилия обязывает!), Эйнар Гундерсен и Харальд Хеннум – три лучших бомбардира сборной Норвегии в истории. Однако я не включил их в символическую сборную из-за того, что их бомбардирские подвиги датированы слишком уж романтическими временами, когда многие команды играли в футбол без обороны, и уровень конкуренции в мире не был таким заоблачным, как сейчас. Хотя и четыре гола Хеннума в ворота сборной ГДР в 1958-м или вклад Гундерсена в выход норвежцев в четвертьфинал олимпиады в 1920-м являются весомыми достижениями, чего уж там!

Назад, в 1990-е?

В отечественной аналитической публицистике, когда речь идет о термине «возвращение в 1990-е», то обычно подразумевается что-то негативное: будь то инфляционное бурление, неопределенность нашей экономики, постколхозный строй в сельском хозяйстве, крошечные доходы домохозяйств, вороватая приватизация, оторванность от мировых рынков и нелегкая наука экономических азов для раннепостсоветского человека. В случае с норвежским футболом возвращение назад, в 1990-е – это комплимент, воспоминание о временах расцвета тамошней сборной. Помню, перед жеребьевкой евроотбора на мексиканский мундиаль-86 я очень удивлялся, что Норвегия попала в корзину отпетых аутсайдеров. И, кстати, наткнулись викинги на советскую команду в группе. А решающий матч, чтобы поехать в Мексику, команде, возглавляемой Эдуардом Малофеевым, надлежало выиграть у норвежцев на своем поле уже поздней осенью при лютом – не лютом, но морозе. Помню, что в киевском научно-исследовательском институте, где работала моя мать, предлагали путевки на эту игру в советскую столицу (оцените, кстати, популярность футбола в те времена в наших широтах!). Мама позвонила мне, рассказала об этом предложении, однако я, учитывая студеные погодные реалии, соответствующего желания не изъявил… В конце концов, малофеевская команда свою задачу не без проблем, но выполнила, а в Мексике уже феерила команда, возглавляемая Лобановским. Норвежцы, вместе с тем, несколько лет спустя вошли в лучший период своей футбольной истории, который продлился до начала нынешнего столетия. Теперь же, имея двух выдающихся звезд в своем составе, разрывающих (если и преувеличиваю, то на какую-то толику малую) английскую премьер-лигу, вполне могут рассчитывать на ренессанс.

В чем секрет норвежской футбольной силы? Когда-то футбольные аналитики Саймон Купер и Стефан Шимански в своем основательном труде «Футболономика» сделали вывод: Норвегия – самая футбольная страна в мире! Доказательства? В Норвегии на каждых 27 жителей приходится по одному болельщику в тамошней лиге. Норвегия, по данным ученого Кевина Алави, возглавляющего аналитический отдел компании, специализирующейся на исследовании рекламного рынка, лидирует на европейском континенте по телевизионному просмотру футбола! Здесь, очевидно, причиной является то, что в этой стране коммерческое телевидение появилось ощутимо позже, чем в других цивилизованных европейских странах. Если у вас в течение продолжительного времени минимум телеканалов – значит, и любая программа при малом количестве каналов имела большую долю рынка. Парадокс, но норвежская социология свидетельствует: любимыми видами спорта в этой скандинавской стране являются биатлон и лыжные гонки, а вот телерейтинг самый высокий у футбола!

Еще одна причина популярности игры миллионов в Стране фьордов – ее историческое англофильство. Еще на заре существования футбольного тотализатора (в конце 1940-х гг.) был дан старт причудливому местному феномену: едва ли не все ставки делались на поединки английских команд. Это теперь страсть к английскому клубному футболу стала универсальной для всего мира, норвежцы же первыми подхватили эту бациллу и до сих пор удерживают лидерство в этой области. По данным норвежского издания Aftenposten, на 2003 г. в Норвегии было зарегистрировано 50 000 членов фан-клубов британских команд. Причем своих поклонников в Норвегии имеют даже такие клубы как «Барнет» или «Лейтон Ориент»! В Стране фьордов, ледников и троллей и наибольший показатель женской любви к игре миллионов: каждая 23-я тамошняя женщина по состоянию на начало 2010-х гг. была членом футбольного сообщества, то есть, по крайней мере, футболисткой-любительницей! И с тех пор они никак не перестали все больше футболизироваться.

Купер и Шимански феномен популярности футбола в Норвегии видят еще и в том, что эта страна «богата и гиперорганизована». Совокупный средний показатель посещаемости футбольных матчей в процентах от численности населения в Стране фьордов достигает четвёрки, впереди разве что Кипр (с его не совсем прецизионной статистикой), Шотландия, а до недавнего времени была и Исландия. А вот относительно того, чтобы поиграть в футбол, то, по свидетельству Купера и Шимански, Норвегии здесь нет равных в мире!

И смесь англофильства и изрядной силы нынешней английской премьер-лиги дает на выходе результат: норвежцы охотно играют в футбол, отдают детишек в футбольные секции, а в дальнейшем «гиперорганизованность» сказывается. Ребята дорастают до уровня британских грандов, и сборная…

А вот от «Львов» действительно уже заждались результата. Уверен, что он придет уже в этом десятилетии: уж слишком много предпосылок для этого как кадровых, так и, сказал бы, общеатмосферных. В мировом рейтинге счастья-2017 норвежцы заняли 1-е место. В дальнейшем немного отошли от лидерства, уступив соседям из Финляндии. Герой романа культового норвежского писателя Эрленда Лу «Допплер» заключил: «Проживание в Норвегии не дает реальной картины жизни… У этой страны пухнет в банке тысяча миллиардов крон. Цифра звучит как сказочная… А самих нас, норвежцев раз-два и обчелся». Непростая фирменная наивность писателя, словно дорожная карта для развития футбола, недаром его герой выбрал себе место для своеобразного дауншифтинга (укрытия от реалий модерного мира) неподалеку от стадиона национальной сборной – «Уллевол» в Осло. И даже протестуя против устоявшихся норм посредством нелюдимости, герой романа, заслышав гул трибун, поднимается на вершину склона и, вооружившись биноклем, пытается рассмотреть, как норвежская сборная противостоит испанцам, а в дальнейшем, констатируя, что «Сверла» не поедут на Euro-2004 в Португалии, обсуждает кандидатуру тренера сборной с… лосенком. «Он душка и харизматик или ему давно пора убираться ко всем чертям?» – спрашивает Допплер у животного. Речь шла о тренерской судьбе Нильса-Йохана Семба, для которого, в конце концов, тот неудачный отбор стал последним в тренерской карьере, и в дальнейшем, щедро критикуемый за оборонный стиль, он сосредоточился на работе на телевидении и футбольном функционерстве. А сейчас, как по мне, викингам вполне по силам и в футболе покорить те вершины, которые им доступны в счастье, и сделать еще более безгрустными многочисленных болельщиков на своей родине.

Алексей РЫЖКОВ