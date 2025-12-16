Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Первая лига
16 декабря 2025, 21:04 | Обновлено 16 декабря 2025, 21:05
Не оправдали ожиданий. Феникс-Мариуполь отчислил шестерых игроков

Вопрос об отставке Максима Фещука в настоящее время не рассматривается

Не оправдали ожиданий. Феникс-Мариуполь отчислил шестерых игроков
ФК Феникс-Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, во второй части сезона перволиговому «Фениксу-Мариуполю» уже не помогут Назарий Нич, Валерий Болденков, Сергей Петько, Руслан Непейпиев, Орест Панчишин и Иван Оробец, которые не оправдали ожиданий. И это лишь первые игроки, которым указали на дверь. Руководство клуба заинтересовано в приглашении более квалифицированных исполнителей, которые помогут избежать понижения в классе.

Что касается тренерского штаба, то несмотря на различные слухи, главным тренером остается Максим Фещук.

По имеющейся информации, «Феникс-Мариуполь» одним из первых в Первой лиге возобновит тренировочный процесс – 17 января. Это связано с тем, что в начале марта львовяне должны сыграть в четвертьфинале Кубка Украины – с «Черниговом». Это еще один дополнительный стимул продуктивно поработать на трансферном рынке.

В настоящее время «Феникс-Мариуполь» занимает 14-е место в Первой лиге, набрав 16 очков.

Ранее тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук дал комментарий после матча с ФК ЮКСА.

