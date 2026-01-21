Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы форварда «бело-синих» Владислава Бленуце, а также прокомментировал конкуренцию в атаке команды:

– Что думаете о Бленуце, которого «Динамо» купило за два миллиона евро, но он так и не заиграл?

– Никак его обратно в Румынию отдать не могут. И никто не знает, зачем его вообще покупали. Может, какие-то деньги прокручивали. Думаю, его отдадут в аренду с правом выкупа и все на этом закончится. У румын нет таких денег, чтобы сразу приобрести Бленуце.

– Два миллиона «Динамо» вряд ли сможет отбить.

– Пока пусть в аренду отдадут, чтобы хоть зарплату не платить, а потом уже будут разговаривать. Вдруг Бленуце в Румынии разыграется.

– Костюк взял на сборы «Динамо», кроме упомянутого Бленуце, Герреро, Пономаренко и Герича. Кто вам больше всего импонирует среди нападающих?

– Герреро в «Заре» был лидером, а в «Динамо» пропал. Пономаренко еще нужно набирать, пока он сыроват. Кроме Матвея никого нет. Герича я знаю по U-19, где он играл с моим сыном. Могу сказать, что он не подходит для роли ведущего форварда, – подытожил Саленко.

Бленуце перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2025 года из румынской «Крайовы» за два миллиона евро, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе «бело-синих».

Контракт румынского форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.