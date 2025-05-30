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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тебе до Холанда еще нужно съесть 30 метров сельди»
Германия
30 мая 2025, 02:14 |
176
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тебе до Холанда еще нужно съесть 30 метров сельди»

Экс-футболист сборной Украины отреагировал на сравнение Степанова с норвежцем

30 мая 2025, 02:14 |
176
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тебе до Холанда еще нужно съесть 30 метров сельди»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий отреагировал на сравнение украинского нападающего Артема Степанова с Эрлингом Холандом.

«Внешне Артем немного похож на Эрлинга, прической, прежде всего, но до Холанда настоящего Степанову, как говорил один мой тренер, «тебе еще нужно съесть тридцать метров сельди, чтобы стать тем, кем ты хочешь». Степанову нужно закатать рукава, пахать и не устраивать вокруг себя скандалов», – сказал Федецкий.

Ранее нападающий «Байера» Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20.

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Артем Федецкий Артем Степанов Байер сборная Украины по футболу U-20
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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