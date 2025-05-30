Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тебе до Холанда еще нужно съесть 30 метров сельди»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий отреагировал на сравнение украинского нападающего Артема Степанова с Эрлингом Холандом.

«Внешне Артем немного похож на Эрлинга, прической, прежде всего, но до Холанда настоящего Степанову, как говорил один мой тренер, «тебе еще нужно съесть тридцать метров сельди, чтобы стать тем, кем ты хочешь». Степанову нужно закатать рукава, пахать и не устраивать вокруг себя скандалов», – сказал Федецкий.

Ранее нападающий «Байера» Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20.