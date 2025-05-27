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27 мая 2025, 17:51 | Обновлено 27 мая 2025, 18:14
2548
9

Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду

Артем Степанов уже второй раз проигнорировал вызов

27 мая 2025, 17:51 | Обновлено 27 мая 2025, 18:14
2548
9
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
УАФ. Артем Степанов

УАФ объявила о том, что сборная Украины U-20 в рамках подготовки к чемпионату мира в Чили (27 сентября – 19 октября) проведет два контрольных матча.

Приглашение на эти матчи получил нападающий «Байера» Артем Степанов. Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что Степанов уже второй раз отказался ехать в сборную. Долгое время УАФ не смогла получить окончательного решения от Артема, он игнорировал вызов, но впоследствии ответил: «Я не смогу приехать».

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.

По теме:
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Артем Степанов товарищеские матчи заявка Виктор Вацко Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Комментарии 9
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Keen Vision
Було б краще, якби грав через не хочу? Хай краще не приїздить, знайдуться інші.
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+2
Ivan Sergeev
Там якась каша у голові у хлопця
Щось йому батьки не на той путь наставляють
Ну отримає він той паспорт немчурний, національная німецька збірна йому точно не світить
Були вже випадки...
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+2
protasov_lyopu_davai
Ну и забудьте про него.
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+2
Ivan Sergeev
ну і головне питання до мегамозку Реброва 
Якщо вже є складнощі - заграйте пацана за національну
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Алтухов
Каждый выбирает свой путь. Может, у него есть перспективы заиграть за Германию. Учитывая полный баодак с тренерами нашей сборной и бесперспективность чего-то тут достигнуть, пусть пробует, это его дело.
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-2
Dmytro Koval
Чому спортсмени не хочуть виступати за Україну ? Ковтун, Плотницький та інші
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-6
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