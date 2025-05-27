Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду

УАФ объявила о том, что сборная Украины U-20 в рамках подготовки к чемпионату мира в Чили (27 сентября – 19 октября) проведет два контрольных матча.

Приглашение на эти матчи получил нападающий «Байера» Артем Степанов. Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что Степанов уже второй раз отказался ехать в сборную. Долгое время УАФ не смогла получить окончательного решения от Артема, он игнорировал вызов, но впоследствии ответил: «Я не смогу приехать».

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины U-19 и немецкого «Байера» Артем Степанов продолжит карьеру в клубе, который выступает во Второй Бундеслиге.