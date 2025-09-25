Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Тренер «Черноморца» – об Артеме Степанове
Тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился мыслями о ситуации с Артемом Степановым. Ранее Степанов дважды отказался ехать к «сине-желтым», но ситуация, похоже, разрешилась – Артем недавно сыграл за сборную Украины U-21.
«Если Степанов не хочет играть за сборную Украины, заставлять его не надо! Зачем его дергать, если у него нет желания играть под сине-желтым флагом?
Может, действительно есть какой-то конфликт между ним и тренерами сборной, я не знаю. Если да, то это совсем другой разговор. Если же это явное нежелание, то ему нужно закрыть двери в сборную и все», – сказал Кучер.
Ранее Михайленко рассказал, что на предстоящий ЧМ U-20 Степанова не отпустил его клуб.
