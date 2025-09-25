Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 23:42
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»

Тренер «Черноморца» – об Артеме Степанове

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
ФК Черноморец. Александр Кучер

Тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился мыслями о ситуации с Артемом Степановым. Ранее Степанов дважды отказался ехать к «сине-желтым», но ситуация, похоже, разрешилась – Артем недавно сыграл за сборную Украины U-21.

«Если Степанов не хочет играть за сборную Украины, заставлять его не надо! Зачем его дергать, если у него нет желания играть под сине-желтым флагом?

Может, действительно есть какой-то конфликт между ним и тренерами сборной, я не знаю. Если да, то это совсем другой разговор. Если же это явное нежелание, то ему нужно закрыть двери в сборную и все», – сказал Кучер.

Ранее Михайленко рассказал, что на предстоящий ЧМ U-20 Степанова не отпустил его клуб.

Черноморец Одесса Александр Кучер Артем Степанов сборная Украины по футболу U-20
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
