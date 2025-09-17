Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: Степанова не отпустили в сборную. Дело не в датах ФИФА
Чемпионат мира
17 сентября 2025, 19:40
Не все игроки смогут поехать на чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко перед отъездом команды на чемпионат мира, который пройдет в Чили, рассказал о ситуации с заявкой.

Многих игроков не отпустили их клубы, потому что ЧМ проходит не в официальные даты ФИФА, а также просто длится слишком долго.

В частности, на турнир не приедет форвард Нюрнберга Артем Степанов.

«Есть определенные волнения по поводу того, что некоторые клубы не отпускают игроков. Нам уже пришло окончательное подтверждение по Артему Степанову. К сожалению, клуб не разрешил ему ехать. Артем хотел, он был очень мотивирован. Мы общались со спортивным директором, с тренером, но клуб не разрешил».

«Дело даже не в датах ФИФА. Чемпионат длится месяц – и он никогда не проходит в даты ФИФА. Он частично их охватывает, но все равно часть чемпионата выходит за эти пределы. Кажется, все время он проходил летом во время отпусков».

«А сейчас его проводят осенью, когда команды играют свои самые важные игры. Поэтому, конечно, многие клубы не будут отпускать своих игроков», – сказал Михайленко.

Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду
Иван Зинченко Источник: Трибуна
adidas777
А які довбодятли в УЄФА чи ФИФА ухвалювали це "мега розумне" рішення щодо дат проведення цього ЧС? 
