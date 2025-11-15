Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 ноября 2025, 09:52
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец неожиданно покинул заграничный клуб

Орест Костик покинул расположение Мурас Юнайтед

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец неожиданно покинул заграничный клуб
Instagram. Орест Костик

Украинский голкипер Орест Костик покинул киргизскую команду Мурас Юнайтед. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Мы благодарим вас за проделанную работу, профессионализм и вклад в развитие клуба. Желаем удачи, новых достижений и только успешных шагов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Орест Костик является воспитанником Карпат. Ранее он выступал за Львов, Металлист, казахстанскую Жетису и другие клубы. В марте 2025 года Орест перешел в Мурас Юнайтед. Всего украинец сыграл за этот клуб 34 матча, пропустил 29 голов.

