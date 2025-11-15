ОФИЦИАЛЬНО. Украинец неожиданно покинул заграничный клуб

Украинский голкипер Орест Костик покинул киргизскую команду Мурас Юнайтед. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Мы благодарим вас за проделанную работу, профессионализм и вклад в развитие клуба. Желаем удачи, новых достижений и только успешных шагов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Орест Костик является воспитанником Карпат. Ранее он выступал за Львов, Металлист, казахстанскую Жетису и другие клубы. В марте 2025 года Орест перешел в Мурас Юнайтед. Всего украинец сыграл за этот клуб 34 матча, пропустил 29 голов.