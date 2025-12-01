Не хуже Турана или Пушича. Украинский тренер готов возглавить Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик признался, что готов возглавить первую команду «горняков».

«В чем преимущество, например, Пушича или Турана перед Беликом? Ну в чем? Я понимаю, когда приходил Луческу или Невио Скала. Когда ты тренируешь «Интер» или «Боруссию» Дортмунд, я этого никогда не делал.

Они приходят с этим опытом, не могу спорить. Но когда приходил, условно говоря, Пушич, который был десять лет у Слота в Нидерландах.

Я не говорю, что Пушич плохой тренер. Но если бы у него было предложение в «Херенвен» или «Гронинген». Или «Виллем 2», я не знаю. Тогда у Пушича есть преимущество.

Он знает среду, менталитет, как работает внутренний чемпионат, судей. Языковой барьер, он знает голландский. Но в чем преимущество Пушича (в «Шахтере») передо мной – я не вижу.

Это же касается и нынешнего тренера «Шахтера» Арды Турана. Он был прекрасным футболистом, но как тренер – я не считаю себя хуже. У Турана я вижу одно преимущество перед собой – много миллионов подписчиков в инстаграме.

Но в остальном, я думаю, что как минимум не уступаю. Я лучше знаю украинский чемпионат, лучше знаю футболистов, украинский язык, с молодежью я работаю уже пятый год. Лучшего варианта на сегодняшний день у «Шахтера» не существует.

– Ты готов на сегодня (возглавит первую команду – прим)?

– 100%, – ответил Белик.